«Золотое Яблоко» запустило интернет-магазин для покупателей из Дубая

По заявлениям Euromonitor International, оборот рынка «красота и здоровье» в восточном регионе MENA (страны Ближнего Востока и Северной Африки) к концу 2025 года вырастет на 30% по сравнению в 2024 годом и составит 60 млрд долларов. Для сравнения, в России, по данным NielsenIQ, рынок косметики и товаров для ухода за собой растет неравномерно — в зависимости от подкатегории рост варьируется и не превышает 22,5%.