«А что будет в пятницу?»: Владивосток встречает вечер в пробках — фото, видео

Posted 11 декабря, 07:30
Published 11 декабря, 07:30
Modified 11 декабря, 07:32
Updated 11 декабря, 07:32
Вечер многие жители Владивостока встречают в транспорте. В среду ситуация оказалась напряженнее обычного: сразу в нескольких районах собрались серьезные пробки. Уже в 17:20 онлайн-карты показывали «желтые» пять баллов.
Спортивная и Луговая традиционно стоят из-за высокой нагрузки.
На карте все окрестности отмечены красным цветом. Движение осложнено во всех направлениях.
На Выселковой также образовалась пробка. Затор тянется как минимум на километр, говорят очевидцы.
Выяснилась также его причина: на одной из полос притерлись большегруз и легковушка. Автомобилисты поделились видео с места происшествия.
В пригороде и на объездной движение ситуация хуже обычной: из-за серьезного ДТП выезд из города оказался полностью перекрыт.