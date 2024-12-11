vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря, 07:30

Published 11 декабря, 07:30

Modified 11 декабря, 07:32

Updated 11 декабря, 07:32

Движение оказалось осложнено из-за заторов во Владивостоке

«А что будет в пятницу?»: Владивосток встречает вечер в пробках — фото, видео

11 декабря 2024, 07:30
Фото: vostokmedia.com.

Движение оказалось осложнено из-за заторов во Владивостоке

Сюжет
Пробки
Вечер пятницы тысячи владивостокцев встречают в пробках. Заторы собрались на Луговой, Выселковой и на объездной трассе в сторону выезда из Владивостока.

Вечер многие жители Владивостока встречают в транспорте. В среду ситуация оказалась напряженнее обычного: сразу в нескольких районах собрались серьезные пробки. Уже в 17:20 онлайн-карты показывали «желтые» пять баллов.

Спортивная и Луговая традиционно стоят из-за высокой нагрузки.

Фото: vostokmedia.com

На карте все окрестности отмечены красным цветом. Движение осложнено во всех направлениях.

Фото: 2гис

На Выселковой также образовалась пробка. Затор тянется как минимум на километр, говорят очевидцы.

Выяснилась также его причина: на одной из полос притерлись большегруз и легковушка. Автомобилисты поделились видео с места происшествия.

Видео: vlad_ork.

В пригороде и на объездной движение ситуация хуже обычной: из-за серьезного ДТП выезд из города оказался полностью перекрыт.

Трасса заблокирована, пробка тянется на километры: движение осложнено во Владивостоке
Узнать подробнее

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с участием автобуса во Владивостоке.

Отказали тормоза: автобус влетел в кучу авто во Владивостоке — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Машина на боку, обломки по всей трассе: жуткое ДТП случилось в Приморье — видеоВыяснились жуткие обстоятельства аварии с перевернутым самосвалом во ВладивостокеВыезд закрыт: грузовик перевернулся перед самым мостом во Владивостоке — видео
#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Транспорт#Пробки#Приморский край#ДТП#Большегруз#Авария#Приморье#Объездная трасса#Происшествия#Онлайн-карты#Легковушка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика