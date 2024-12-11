А мы — в «It-куб»: новое образовательное пространство открыто во Владивостоке

Цель работы нового образовательного пространства, подчеркнул начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Максим Кильчевский, — не просто показать ребятам ещё одну возможность получения дополнительного образования, но познакомить их с новыми профессиями, дать путевку в жизнь, проявить талант в области цифровых технологий.