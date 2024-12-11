А мы — в «It-куб»: новое образовательное пространство открыто во Владивостоке

Posted 11 декабря, 02:42
Published 11 декабря, 02:42
Modified 11 декабря, 08:08
Updated 11 декабря, 08:08
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: в инновационном центре дополнительного образования «It-куб», который распахнул двери 10 декабря, подростки краевого центра смогут бесплатно обучаться по шести направлениям в части информационных технологий: VR-технологии, основы программирования, WEB-программирование, робототехника, кибер-безопасность, 3D-моделирование.
Важно отметить, что познавать премудрости цифровых технологий юные владивостокцы будут в капитально отремонтированном помещении и работать на новейшем высокотехнологичном оборудовании, которое было специально закуплено именно для «It-куб».
Цель работы нового образовательного пространства, подчеркнул начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Максим Кильчевский, — не просто показать ребятам ещё одну возможность получения дополнительного образования, но познакомить их с новыми профессиями, дать путевку в жизнь, проявить талант в области цифровых технологий.
— «It-куб» появился благодаря реализации национального проекта «Образование». Здесь ребята смогут погрузиться в сферу информационных технологий, изучить новые направления и найти свое призвание. Мы, конечно, надеемся, что новое образовательное пространство подарит нашему городу и краю талантливых ученых и первооткрывателей. Уверен, что команда педагогов центра смогут раскрыть потенциал ребят и открыть им дорогу к технологическому творчеству, — отметил Максим Кильчевский.
Подростки, собравшиеся на открытие «It-куб», не стали откладывать знакомство с миром цифровых технологий надолго. Первые занятия состоялись здесь сразу же после торжественной церемонии открытия.
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