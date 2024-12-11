А снег идёт, а снег идёт: в Приморском крае осадки не прекращаются

По сообщениям Примгидромета, сегодня над краем царит поле повышенного атмосферного давления. В центральных районах Приморья — как и вчера — местами пройдёт снег, кое-где — умеренный. Ветер по всему краю будет дуть северо-западный, на побережье — в том числе во Владивостоке — он ощущается как сильный. Плюсовых температур не ожидается — днём -2…-16°C.