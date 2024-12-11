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Posted 10 декабря, 23:57

Published 10 декабря, 23:57

Modified 10 декабря, 23:59

Updated 10 декабря, 23:59

Снег по-прежнему засыпает Приморский край

А снег идёт, а снег идёт: в Приморском крае осадки не прекращаются

10 декабря 2024, 23:57
Фото: vostokmedia.com.

Снег по-прежнему засыпает Приморский край

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Погода
Центральные районы Приморского края продолжает засыпать снегом, а вот на побережье установилась ясная сухая погода. Так будет и сегодня.

По сообщениям Примгидромета, сегодня над краем царит поле повышенного атмосферного давления. В центральных районах Приморья — как и вчера — местами пройдёт снег, кое-где — умеренный. Ветер по всему краю будет дуть северо-западный, на побережье — в том числе во Владивостоке — он ощущается как сильный. Плюсовых температур не ожидается — днём -2…-16°C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Сильный ветер. Температура воздуха днём -4…-6°C.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, когда и как придёт во Владивосток магия Рождества.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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