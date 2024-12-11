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Posted 11 декабря, 00:48

Published 11 декабря, 00:48

Modified 11 декабря, 00:50

Updated 11 декабря, 00:50

Три населенных пункта остались без света в Приморском крае

Без света с самого утра: три поселка обесточены в Приморье

11 декабря 2024, 00:48
Фото: Изображение Midjourney.

Три населенных пункта остались без света в Приморском крае

Сюжет
Прокуратура
Аварийное отключение электричества произошло в Приморском крае. Прокуратура взяла под контроль случившееся происшествие.

В Надеждинском районе три поселка, — Тавричанка, Девятый Вал, Рыбачий, — остались без энергоснабжения в 5 часов утра из-за аварийного отключения трансформатора на подстанции «Тавричанская».

По данным прокуратуры, сотрудники ресурсоснабжающей организации уже занимаются восстановлением подачи электричества в населенные пункты. Также надзорное ведомство контролирует обеспечение поселков резервным питанием.

«Прокуратура района даст оценку исполнению требований законодательства, при содержании и обслуживании сетей, соблюдению нормативного срока устранения аварии, а также надлежащему расследованию ее причин и условий», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что энергоснабжение оперативно восстановили под чутким контролем губернатора края Олега Кожемяко.

Под чутким контролем Олега Кожемяко: свет оперативно вернули в 3-х районах Приморья
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