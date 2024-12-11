Без света с самого утра: три поселка обесточены в Приморье

Posted 11 декабря, 00:48
Published 11 декабря, 00:48
Modified 11 декабря, 00:50
Updated 11 декабря, 00:50
В Надеждинском районе три поселка, — Тавричанка, Девятый Вал, Рыбачий, — остались без энергоснабжения в 5 часов утра из-за аварийного отключения трансформатора на подстанции «Тавричанская».
По данным прокуратуры, сотрудники ресурсоснабжающей организации уже занимаются восстановлением подачи электричества в населенные пункты. Также надзорное ведомство контролирует обеспечение поселков резервным питанием.
«Прокуратура района даст оценку исполнению требований законодательства, при содержании и обслуживании сетей, соблюдению нормативного срока устранения аварии, а также надлежащему расследованию ее причин и условий», — отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что энергоснабжение оперативно восстановили под чутким контролем губернатора края Олега Кожемяко.