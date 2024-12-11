«Десять баллов, куда дальше?»: жуткие пробки парализовали движение во Владивостоке

Posted 11 декабря, 08:48
Published 11 декабря, 08:48
Modified 11 декабря, 08:50
Updated 11 декабря, 08:50
Во Владивостоке сегодня наблюдаются серьезные заторы на дорогах, достигшие 10-балльной отметки.
Пробки затронули центральные улицы города, включая Светланскую, Алеутскую, Океанский проспект. В районе Семеновской все стоит — движения практически нет.
Некрасовская и Гоголя оказались буквально парализованы: во всех направлениях пробки, машины стоят в несколько рядов.
Также пробки стоят проспект Столетия, Луговая, Третья Рабочая, Борисенко, Фадеева и весь Чуркин.
Не исключено, что такая ситуация связана с приближением праздников. Интересно, что в прошлые годы новогодняя суета начиналась ближе к двадцатым числам декабря.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что вечером в среду пробки во Владивостоке начались раньше обычного.