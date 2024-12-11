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Posted 11 декабря, 08:48

Published 11 декабря, 08:48

Modified 11 декабря, 08:50

Updated 11 декабря, 08:50

Десятибалльные пробки остановили движение на дорогах Владивостока

«Десять баллов, куда дальше?»: жуткие пробки парализовали движение во Владивостоке

11 декабря 2024, 08:48
Фото: 1MI.

Десятибалльные пробки остановили движение на дорогах Владивостока

Сюжет
Пробки
Пробки сковали центр и окраины Владивостока. Онлайн-карты показывают выделенные красным улицы и оценивают ситуацию на дорогах в 9-10 баллов.

Во Владивостоке сегодня наблюдаются серьезные заторы на дорогах, достигшие 10-балльной отметки.

Фото: 2гис

Пробки затронули центральные улицы города, включая Светланскую, Алеутскую, Океанский проспект. В районе Семеновской все стоит — движения практически нет.

Фото: vostokmedia.com

Некрасовская и Гоголя оказались буквально парализованы: во всех направлениях пробки, машины стоят в несколько рядов.

Фото: vostokmedia.com

Также пробки стоят проспект Столетия, Луговая, Третья Рабочая, Борисенко, Фадеева и весь Чуркин.

Фото: 2гис

Не исключено, что такая ситуация связана с приближением праздников. Интересно, что в прошлые годы новогодняя суета начиналась ближе к двадцатым числам декабря.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что вечером в среду пробки во Владивостоке начались раньше обычного.

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