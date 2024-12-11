ДТП с перевёрнутой фурой перекрыло федеральную трассу в Приморье

Posted 11 декабря, 10:31
Published 11 декабря, 10:31
Modified 11 декабря, 10:33
Updated 11 декабря, 10:33
В Надеждинском районе произошло серьезное ДТП: груженная фура перевернулась неподалеку от поворота на Сиреневку. В результате аварии движение на федеральной трассе в сторону Уссурийска полностью перекрыто.
Сотни автомобилей оказались в пробке, не имея возможности продолжить движение.
На месте происшествия работают экстренные службы, которые занимаются устранением последствий аварии и обеспечивают безопасность на дороге.
Подробности инцидента уточняются. Ожидается, что движение восстановят после того, как фуру уберут с проезжей части.
Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, которая спровоцировала пробку в центре Владивостока.