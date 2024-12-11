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Posted 11 декабря, 10:31

Published 11 декабря, 10:31

Modified 11 декабря, 10:33

Updated 11 декабря, 10:33

ДТП с перевёрнутой фурой перекрыло федеральную трассу в Приморье

ДТП с перевёрнутой фурой перекрыло федеральную трассу в Приморье

11 декабря 2024, 10:31
Фото: 1MI.
Сюжет
Пробка
Груженый большегруз перевернулся на федеральной трассе в Приморском крае. В результате проезд оказался фактически перекрыт.

В Надеждинском районе произошло серьезное ДТП: груженная фура перевернулась неподалеку от поворота на Сиреневку. В результате аварии движение на федеральной трассе в сторону Уссурийска полностью перекрыто.

Видео: novosti_primorye25.

Сотни автомобилей оказались в пробке, не имея возможности продолжить движение.

На месте происшествия работают экстренные службы, которые занимаются устранением последствий аварии и обеспечивают безопасность на дороге.

Подробности инцидента уточняются. Ожидается, что движение восстановят после того, как фуру уберут с проезжей части.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, которая спровоцировала пробку в центре Владивостока.

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