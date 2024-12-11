Два детских сада отремонтируют в Хабаровском крае в следующем году

Posted 11 декабря, 07:47
Published 11 декабря, 07:47
Modified 16 декабря, 01:50
Updated 16 декабря, 01:50
Отметим, что всего за период с 2024 по 2027 год капитальный ремонт будет проведен в 51 школе и 13 детских садах.
Так, в школе посёлка Дормидонтовка Вяземского района, где обучается 173 человека, капитальный ремонт в активной фазе. Он начался в июне 2024 года и завершится во втором квартале 2025-го. В здании уже заменили полы и деревянные окна, сейчас ремонтируют кровлю, лестничные марши и ступени, вентиляцию, цоколь, отмостки, крыльцо главного входа. На работы выделено более 107 миллионов рублей.
— На время капитального ремонта в школе Дормидонтовки детей перевели в школу села Красицкое. Подвоз организован на четырех автобусах, — рассказал заместитель министра образования и науки — начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования Виталий Бруцкий.
Продолжается ремонт и в школе № 2 рабочего посёлка Переяславка района имени Лазо. В здании уже проведены все демонтажные работы, завершена заливка бетонной стяжки пола, заменены оконные блоки. Сейчас там идет устройство перегородок, монтаж кровли и систем отопления и энергоснабжения, внутренняя отделка помещений.
— Впервые в программе модернизации школьных систем образования участвуют дошкольные образовательные учреждения. В 2025 году ремонт начнется в детском саду № 3 города Вяземского и детском саду № 132 Комсомольска-на-Амуре, — добавил Виталий Бруцкий.
Так, здание дошкольного учреждения города Вяземского, которое сегодня посещают 108 воспитанников, построено в 1969 году. На его капитальный ремонт предусмотрено 42,5 миллиона рублей, в том числе свыше 4 миллионов — на новое оборудование. В детском саду отремонтируют полы, проведут отделочные работы всех внутренних помещений, заменят дверные блоки и три крыльца, заменят водосточную систему, сети связи и пожарную сигнализацию, усилят конструкции основания пристройки. Также благодаря дополнительному финансированию в размере 12 миллионов рублей от губернатора края Дмитрия Демешина там благоустроят территорию и оборудуют уличные игровые площадки.
Добавим, что новое оборудование в образовательные учреждения приобретается и по Плану социального развития центров экономического роста Хабаровского края. Так, по этому плану оборудование для уличных площадок будет приобретено для 80 детских садов в 11 районах края, а 200 школ в 12 муниципальных образованиях получат оборудование по предмету «Основы безопасности и защита Родины».