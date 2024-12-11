Два детских сада отремонтируют в Хабаровском крае в следующем году

Так, здание дошкольного учреждения города Вяземского, которое сегодня посещают 108 воспитанников, построено в 1969 году. На его капитальный ремонт предусмотрено 42,5 миллиона рублей, в том числе свыше 4 миллионов — на новое оборудование. В детском саду отремонтируют полы, проведут отделочные работы всех внутренних помещений, заменят дверные блоки и три крыльца, заменят водосточную систему, сети связи и пожарную сигнализацию, усилят конструкции основания пристройки. Также благодаря дополнительному финансированию в размере 12 миллионов рублей от губернатора края Дмитрия Демешина там благоустроят территорию и оборудуют уличные игровые площадки.