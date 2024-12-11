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Posted 11 декабря, 01:40

Published 11 декабря, 01:40

Modified 11 декабря, 02:10

Updated 11 декабря, 02:10

Мужчина провалился под лед толщиной два сантиметра в Приморском крае

Два сантиметра до смерти: погибшего рыбака нашли в Приморье

11 декабря 2024, 01:40
Фото: 1MI.

Мужчина провалился под лед толщиной два сантиметра в Приморском крае

Сюжет
Трагедия
В Приморском крае из реки вытащили тело человека, который заехал на водоем прямо на автомобиле. Машину унесло на пять метров от трагического места.

9 декабря появилась информация о том, что автомобиль, в котором находился мужчина, провалился под лед на реке Смеринка около Кипарисово.

Новая информация о пропавшем рыбаке в Приморье — официально
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Водолазы МЧС России нашли машину с телом утонувшего приморца в пяти метрах от места надлома льда.

Стоит отметить, что выходить, тем более заезжать на транспорте, на лед запрещено. Водоем, на котором случилась трагедия, не замерз до конца. Толщина льда на месте, где провалилась машина, составляла примерно два сантиметра.

Приморцы тоже высказались о случившемся.

«И каждый думает, что он застрахован от такого. Жаль родных, терять близких тяжело»;
«Ну потерпите вы немного, пока лед окрепнет. Зачем рисковать собственными жизнями?»;
«Два сантиметра всего. Задумайтесь, когда идете на рыбалку»

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что поисками еще одного рыбака занимаются в Приморском крае. Мужчина, предположительно, провалился под лед на реке Петровка в Шкотовском районе.

Поиски рыбака на реке Петровка продолжаются в Приморье
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