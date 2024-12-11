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Posted 10 декабря, 23:36

Published 10 декабря, 23:36

Modified 10 декабря, 23:38

Updated 10 декабря, 23:38

Владивосток расширяет сотрудничество с Фуюанем (КНР)

Глава Владивостока Константин Шестаков: расширяем сотрудничество с китайским Фуюанем

10 декабря 2024, 23:36
Фото: shestakovblog.

Владивосток расширяет сотрудничество с Фуюанем (КНР)

Сюжет
Международное сотрудничество
Глава Владивостока Константин Шестаков встретился с мэром китайского города Фуюань господином Фань Цзитао. На встрече в администрации краевого центра речь шла о расширении сотрудничества между двумя городами.

Константин Шестаков в своём официальном telegram-канале сообщил: на встрече обсуждались перспективы сотрудничества в области туризма, предпринимательства и промышленности.

Сотрудничество с Владивостоком становится все более привлекательным для городов из стран АТР и особенно — для городов Китая, ведь наши страны — соседки. Фуюань — город в провинции Хэйлунцзян, он расположен на берегу Амура и сейчас переживает стремительный взлёт — становится туристическим центром, где также активно развивается и бизнес.

— Предложил организовать совместную встречу в следующем году с представителями малого и среднего бизнеса России и КНР, чтобы они могли познакомиться и детально обсудить вопросы, касающиеся как промышленной индустрии, так и других актуальных направлений взаимодействия, — рассказал о темах, которые были затронуты на встрече, Константин Шестаков.

Также он подчеркнул, что обсуждались и вопросы развития туризма. Между Владивостоком и Фуюанем могут курсировать регулярные авиарейсы, организацию которых можно обсудить, уверен Константин Шестаков. Путешествие из столицы ДФО в Фуюань должно быть комфортным и простым.

— По итогам встречи договорились более детально изучить все направления взаимодействия, а также составить подробные планы реализации совместных проектов, — отметил глава Владивостока.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как глава города пообщался с молодёжью из Москвы.

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#Новости#Владивосток#Константин Шестаков#Международные отношения#Приморский край#Международное сотрудничество
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