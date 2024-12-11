Глава Владивостока Константин Шестаков: расширяем сотрудничество с китайским Фуюанем

Сотрудничество с Владивостоком становится все более привлекательным для городов из стран АТР и особенно — для городов Китая, ведь наши страны — соседки. Фуюань — город в провинции Хэйлунцзян, он расположен на берегу Амура и сейчас переживает стремительный взлёт — становится туристическим центром, где также активно развивается и бизнес.