vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря, 08:15

Published 11 декабря, 08:15

Modified 11 декабря, 09:42

Updated 11 декабря, 09:42

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП во Владивостоке

Груз перекрыл трассу, водитель погиб: по факту аварии в Приморье проводят проверку

11 декабря 2024, 08:15
Фото: prim_police.

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП во Владивостоке

Сюжет
МЧС
Серьезная авария с участием грузовика произошла во Владивостоке. Самосвал перевернулся на объездной трассе и заблокировал проезжую часть. Полиция проводит проверку.

Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП на трассе «Де-Фриз-Седанка-бухта Патрокл» во Владивостоке, где перевернулся большегруз.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, МЧС и медики.

В результате инцидента 35-летний водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Во время движения в кузове самосвала находился скальный грунт, который после аварии рассыпался по проезжей части, перекрыв движение.

В настоящее время движение возможно только по одной полосе, водителям рекомендуют использовать объездные пути.

Полицейские продолжают работу на месте происшествия и выясняют обстоятельства аварии.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии с грузовиком и автовозом во Владивостоке.

Покатился сам и подбил Mercedes: авария с грузовиком и автовозом случилась в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Трасса заблокирована, пробка тянется на километры: движение осложнено во ВладивостокеСмертельное ДТП случилось на мокрой трассе в Приморье — автомобиль перевернулсяВыяснились жуткие обстоятельства аварии с перевернутым самосвалом во Владивостоке
#Новости#Общество#Проверка#МЧС#Владивосток#Полиция#Травмы#Приморский край#ДТП#Авария#Медики#Приморье#Происшествия#Грузовик#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика