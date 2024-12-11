Груз перекрыл трассу, водитель погиб: по факту аварии в Приморье проводят проверку

Posted 11 декабря, 08:15
Published 11 декабря, 08:15
Modified 11 декабря, 09:42
Updated 11 декабря, 09:42
Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП на трассе «Де-Фриз-Седанка-бухта Патрокл» во Владивостоке, где перевернулся большегруз.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, МЧС и медики.
В результате инцидента 35-летний водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Во время движения в кузове самосвала находился скальный грунт, который после аварии рассыпался по проезжей части, перекрыв движение.
В настоящее время движение возможно только по одной полосе, водителям рекомендуют использовать объездные пути.
Полицейские продолжают работу на месте происшествия и выясняют обстоятельства аварии.
Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии с грузовиком и автовозом во Владивостоке.