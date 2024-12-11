Гуманоид и НЛО на сопке в Дальнегорске оскорбили чувства верующих в Приморье

Posted 11 декабря, 03:42
Published 11 декабря, 03:42
Modified 11 декабря, 05:52
Updated 11 декабря, 05:52
Из-за новых статуй, установленных около автовокзала, в Дальнегорске возникло серьезное недопонимание. Скульптуры в виде летающей тарелки и инопланетянина вызвали негодование у некоторых местных жителей. Они утверждают, что архитектурные формы оскорбляют чувства верующих.
Представитель православных христиан обратился в администрацию города с просьбой убрать арт-объект, представляющий собой «космического пришельца в виде демонического существа», и выступает против установки подобных объектов в будущем.
В своем письме иерей подчеркивает, что место, где расположили статуи, имеет историческое значение: здесь ежегодно проводятся крестные ходы и молебны, а рядом установлен поклонный крест и располагался первый в городе храм. Он отмечает, что арт-объект оскорбляет религиозные чувства верующих.
Связавшись с иереем, местные жители выяснили, что власти на его обращение пока не отреагировали.
В новых медиа ситуацию активно обсуждают:
«Инопланетянин не придуман администрацией или атеистами Дальнегорска. Это не демонический, а сказочный персонаж»;
«Вот же привязались к этому инопланетянину»;
«Поставили и поставили, меня как верующего скульптура совсем не волнует», — пишут жители города в сети.
Ранее «Восток-Медиа» писало о скульптуре, которую некоторые жители Дальнегорска посчитали жуткой пошлостью.