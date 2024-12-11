Гуманоид и НЛО на сопке в Дальнегорске оскорбили чувства верующих в Приморье

В своем письме иерей подчеркивает, что место, где расположили статуи, имеет историческое значение: здесь ежегодно проводятся крестные ходы и молебны, а рядом установлен поклонный крест и располагался первый в городе храм. Он отмечает, что арт-объект оскорбляет религиозные чувства верующих.