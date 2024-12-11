Качество медицинского обслуживания сахалинцев — на личном контроле Валерия Лимаренко

Posted 11 декабря, 01:19
Published 11 декабря, 01:19
Modified 11 декабря, 01:21
Updated 11 декабря, 01:21
Вопрос о закрытии поликлиники № 1 оказался первым, который задали жители региона Валерию Лимаренко в ходе прямой линии.
Губернатор Сахалинской области (в состав которой, напомним, входят также и Курилы) подчеркнул, что мера эта вынужденная и что в результате условия у медиков и пациентов не ухудшились, а стали лучше.
— Здание поликлиники аварийное, есть предписание, что его нужно освободить. Именно поэтому людей, которые работали и лечились в первой поликлинике, переводим в Центральную поликлинику и поликлинику в селе Дальнем, которую открыли фактически в понедельник, — пояснил губернатор.
Также Валерий Лимаренко пояснил: он лично следит за тем, чтобы в процессе перевода врачей и пациентов в другие медицинские учреждения не нарушались их права.
— Я лично выезжал, общался с врачами и пациентами, — подчеркнул глава Сахалинской области. — Провёл консультации с профсоюзами, представителями общественной палаты, уполномоченным по правам человека. Все они подтвердили, что условия труда у медиков, перешедших на новые места, не ухудшились, а у многих, наоборот, стали лучше. Всех пациентов, которые были закреплены за первой поликлиникой, перенаправили в другие учреждения с учетом их мест проживания.
Поликлиника № 1 открылась на Сахалине в 1945 году и с тех пор находилась в одном и том же здании, которое, увы, стало аварийным. Капитально ремонтировать или восстанавливать его власти островного региона не намерены. Здание будет снесено, а на его месте появится общественное пространство, какое именно — власти города решат вместе с жителями.
В правительстве Сахалинской области отметили: если у пациентов поликлиники, которых перевели в другие медицинские учреждения, остались вопросы по аспектам работы новых лечебных участков, они могут обратиться на горячую линию 1-300.