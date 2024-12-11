Качество медицинского обслуживания сахалинцев — на личном контроле Валерия Лимаренко

— Я лично выезжал, общался с врачами и пациентами, — подчеркнул глава Сахалинской области. — Провёл консультации с профсоюзами, представителями общественной палаты, уполномоченным по правам человека. Все они подтвердили, что условия труда у медиков, перешедших на новые места, не ухудшились, а у многих, наоборот, стали лучше. Всех пациентов, которые были закреплены за первой поликлиникой, перенаправили в другие учреждения с учетом их мест проживания.