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Posted 11 декабря, 01:19

Published 11 декабря, 01:19

Modified 11 декабря, 01:21

Updated 11 декабря, 01:21

Качество медицинского обслуживания сахалинцев — на личном контроле Валерия Лимаренко

Качество медицинского обслуживания сахалинцев — на личном контроле Валерия Лимаренко

11 декабря 2024, 01:19
Фото: sakhalin.gov.ru.
Сюжет
Медицина
О причинах закрытия поликлиники № 1 на Сахалине рассказал в ходе прямой линии губернатор островного региона Валерий Лимаренко. Глава области подчеркнул: условия для работы врачей и пребывания пациентов в итоге улучшились.

Вопрос о закрытии поликлиники № 1 оказался первым, который задали жители региона Валерию Лимаренко в ходе прямой линии.

Губернатор Сахалинской области (в состав которой, напомним, входят также и Курилы) подчеркнул, что мера эта вынужденная и что в результате условия у медиков и пациентов не ухудшились, а стали лучше.

— Здание поликлиники аварийное, есть предписание, что его нужно освободить. Именно поэтому людей, которые работали и лечились в первой поликлинике, переводим в Центральную поликлинику и поликлинику в селе Дальнем, которую открыли фактически в понедельник, — пояснил губернатор.

Также Валерий Лимаренко пояснил: он лично следит за тем, чтобы в процессе перевода врачей и пациентов в другие медицинские учреждения не нарушались их права.

— Я лично выезжал, общался с врачами и пациентами, — подчеркнул глава Сахалинской области. — Провёл консультации с профсоюзами, представителями общественной палаты, уполномоченным по правам человека. Все они подтвердили, что условия труда у медиков, перешедших на новые места, не ухудшились, а у многих, наоборот, стали лучше. Всех пациентов, которые были закреплены за первой поликлиникой, перенаправили в другие учреждения с учетом их мест проживания.

Поликлиника № 1 открылась на Сахалине в 1945 году и с тех пор находилась в одном и том же здании, которое, увы, стало аварийным. Капитально ремонтировать или восстанавливать его власти островного региона не намерены. Здание будет снесено, а на его месте появится общественное пространство, какое именно — власти города решат вместе с жителями.

В правительстве Сахалинской области отметили: если у пациентов поликлиники, которых перевели в другие медицинские учреждения, остались вопросы по аспектам работы новых лечебных участков, они могут обратиться на горячую линию 1-300.

#Новости#Общество#Сахалинская область#Сахалин#Медицина#Валерий Лимаренко
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