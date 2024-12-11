Кадровая программа для бойцов СВО работает в Сахалинской области

Также губернатор Сахалинской области отметил, что это не единичный случай. Руслан Ситдиков после возвращения из зоны СВО уже больше года руководит учебно-методическим центром «Авангард». В ноябре к работе в «Авангарде» приступил мобилизованный ветеран СВО Юлиан Красавин. У него хорошие перспективы для карьерного роста.