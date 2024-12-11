Кадровая программа для бойцов СВО работает в Сахалинской области

Posted 11 декабря, 02:10
Published 11 декабря, 02:10
Modified 11 декабря, 02:12
Updated 11 декабря, 02:12
— Да, это президентская программа. Процесс уже идет. Заместителем министра цифрового развития Сахалинской области стал участник программы «Время героев» Сергей Жигалкин. Мы будем поддерживать президента и привлекать таких героев на советующие должности, — ответил Валерий Лимаренко.
Также губернатор Сахалинской области отметил, что это не единичный случай. Руслан Ситдиков после возвращения из зоны СВО уже больше года руководит учебно-методическим центром «Авангард». В ноябре к работе в «Авангарде» приступил мобилизованный ветеран СВО Юлиан Красавин. У него хорошие перспективы для карьерного роста.
Участники программы, как заявил президент России Владимир Путин, станут основой административно-управленческого аппарата федеральных органов власти и региональных администраций.
Кстати, именно в Южно-Сахалинске прошел региональный трек программы «Время героев». 83 участника — ветераны специальной военной операции, удостоенные различных государственных наград — прошли образовательные программы, общались с представителями десяти региональных министерств, посетили различные госучреждения, в том числе образцовый участок консультативно-диагностического центра.