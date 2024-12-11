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Posted 11 декабря, 02:10

Published 11 декабря, 02:10

Modified 11 декабря, 02:12

Updated 11 декабря, 02:12

Сахалинская область запустила кадровую программу для бойцов СВО

Кадровая программа для бойцов СВО работает в Сахалинской области

11 декабря 2024, 02:10
Фото: sakhalin.gov.ru.

Сахалинская область запустила кадровую программу для бойцов СВО

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Социальная помощь
Президентская кадровая программа для бойцов СВО начала работу в Сахалинской области (в состав которой, как известно, входят и Курилы). Об этом заявил губернатор островного региона Валерий Лимаренко в ходе прямой линии.

Сахалинцы спросили главу региона, есть ли в области кадровая программа для тех бойцов СВО, что вернулись из зоны боевых действий.

— Да, это президентская программа. Процесс уже идет. Заместителем министра цифрового развития Сахалинской области стал участник программы «Время героев» Сергей Жигалкин. Мы будем поддерживать президента и привлекать таких героев на советующие должности, — ответил Валерий Лимаренко.

Также губернатор Сахалинской области отметил, что это не единичный случай. Руслан Ситдиков после возвращения из зоны СВО уже больше года руководит учебно-методическим центром «Авангард». В ноябре к работе в «Авангарде» приступил мобилизованный ветеран СВО Юлиан Красавин. У него хорошие перспективы для карьерного роста.

Участники программы, как заявил президент России Владимир Путин, станут основой административно-управленческого аппарата федеральных органов власти и региональных администраций.

Кстати, именно в Южно-Сахалинске прошел региональный трек программы «Время героев». 83 участника — ветераны специальной военной операции, удостоенные различных государственных наград — прошли образовательные программы, общались с представителями десяти региональных министерств, посетили различные госучреждения, в том числе образцовый участок консультативно-диагностического центра.

#Новости#Общество#Сахалинская область#Сахалин#СВО#Социальная помощь#Валерий Лимаренко
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