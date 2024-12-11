Картина дня в Приморье: эвакуация школы, тайное послание и забытый ребенок

Posted 11 декабря, 11:21
Published 11 декабря, 11:21
Modified 11 декабря, 11:23
Updated 11 декабря, 11:23
Школу эвакуировали во Владивостоке
Из одной из школ Владивостока эвакуировали персонал и учеников. Дети поделились видео с места. Очевидцы сообщают, что весь коридор был в дыму.
Едкий дым распространился по школе во Владивостоке. В прокуратуре поделились подробностями опасного происшествия.
Чего ждать от погоды в декабре, рассказали в зашифрованном послании
Главный синоптик Приморья опубликовал прогноз погоды, который больше походил на научный трактат. После «перевода» выяснилось, что подготовил декабрь для жителей региона.
Трехлетний ребенок спал на улице в Находке
Прокуратура Находки начала проверку после того, как воспитанницу детского сада оставили без присмотра на улице.