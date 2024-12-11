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Posted 11 декабря, 11:21

Published 11 декабря, 11:21

Modified 11 декабря, 11:23

Updated 11 декабря, 11:23

Картина дня в Приморье: эвакуация школы, тайное послание и забытый ребенок

Картина дня в Приморье: эвакуация школы, тайное послание и забытый ребенок

11 декабря 2024, 11:21
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события среды — в обзоре «Восток-Медиа»

Школу эвакуировали во Владивостоке

Из одной из школ Владивостока эвакуировали персонал и учеников. Дети поделились видео с места. Очевидцы сообщают, что весь коридор был в дыму.

Едкий дым распространился по школе во Владивостоке. В прокуратуре поделились подробностями опасного происшествия.

«Такой дымище был! Еле как вышли»: школу эвакуировали во Владивостоке — видео
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Обнародована причина задымления школы во Владивостоке — официальный комментарий
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Чего ждать от погоды в декабре, рассказали в зашифрованном послании

Главный синоптик Приморья опубликовал прогноз погоды, который больше походил на научный трактат. После «перевода» выяснилось, что подготовил декабрь для жителей региона.

«Тайное послание» о погоде в декабре расшифровали в Приморье
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Трехлетний ребенок спал на улице в Находке

Прокуратура Находки начала проверку после того, как воспитанницу детского сада оставили без присмотра на улице.

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