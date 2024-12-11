Леера вогнуты в землю: новые кадры разбившегося самосвала во Владивостоке — видео

Появились новые кадры с места страшного дорожного происшествия, которое случилось на объездной трассе Седанка — Патрокл. Очевидцы поделились видео, на котором видны последствия чудовищного столкновения, в том числе погнутое леерное ограждение. Также, судя по записи, на месте инцидента работают спасатели и полицейские.