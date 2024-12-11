Леера вогнуты в землю: новые кадры разбившегося самосвала во Владивостоке — видео

Posted 11 декабря, 06:19
Published 11 декабря, 06:19
Modified 11 декабря, 06:21
Updated 11 декабря, 06:21
Появились новые кадры с места страшного дорожного происшествия, которое случилось на объездной трассе Седанка — Патрокл. Очевидцы поделились видео, на котором видны последствия чудовищного столкновения, в том числе погнутое леерное ограждение. Также, судя по записи, на месте инцидента работают спасатели и полицейские.
Также приморцы сообщают, что автомобильное движение на трассе осложнено. Подробности аварии пока неизвестны.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что самосвал перевернулся на объездной трассе во Владивостоке. Из кузова крупногабаритного транспорта высыпались булыжники. Водителям рекомендовали планировать поездки, учитывая затор на данном участке.