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Posted 11 декабря, 06:19

Published 11 декабря, 06:19

Modified 11 декабря, 06:21

Updated 11 декабря, 06:21

Леера вогнуты в землю: новые кадры разбившегося самосвала во Владивостоке — видео

Леера вогнуты в землю: новые кадры разбившегося самосвала во Владивостоке — видео

11 декабря 2024, 06:19
Фото: 1MI.
Сюжет
Дорога
Очевидцы поделились новыми кадрами, сделанными на объездной трассе Владивостока. Сотрудники МЧС и силовики работают на месте аварии.

Появились новые кадры с места страшного дорожного происшествия, которое случилось на объездной трассе Седанка — Патрокл. Очевидцы поделились видео, на котором видны последствия чудовищного столкновения, в том числе погнутое леерное ограждение. Также, судя по записи, на месте инцидента работают спасатели и полицейские.

Также приморцы сообщают, что автомобильное движение на трассе осложнено. Подробности аварии пока неизвестны.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что самосвал перевернулся на объездной трассе во Владивостоке. Из кузова крупногабаритного транспорта высыпались булыжники. Водителям рекомендовали планировать поездки, учитывая затор на данном участке.

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