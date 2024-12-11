Нарушители обеднеют в 1,5 раза: новый закон ударит по карманам водителей Приморья?

Штрафные санкции за нарушения ПДД вырастут в Приморском крае

Сюжет Автомобилисты

Пренебрежение правилами дорожного движения, судя по всему, будет обходиться еще дороже автомобилистам Приморского края. В Госдуме РФ изучается законопроект, который предполагает увеличение штрафов в среднем в полтора раза.