Нарушители обеднеют в 1,5 раза: новый закон ударит по карманам водителей Приморья?

Posted 10 декабря, 23:52
Published 10 декабря, 23:52
Modified 10 декабря, 23:54
Updated 10 декабря, 23:54
Комитет Госдумы одобрил поправки, касающиеся штрафов за нарушения ПДД. Теперь появилась вероятность того, что с первого января 2025 года проступки на дорогах будут обходиться значительно дороже злостным нарушителям среди автомобилистов.
Государственная Дума может рассмотреть предложенные нововведения 12 декабря текущего года.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие изменения, в том числе для автомобилистов, произошли с первого декабря 2024 года.