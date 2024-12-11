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Posted 10 декабря, 23:52

Published 10 декабря, 23:52

Modified 10 декабря, 23:54

Updated 10 декабря, 23:54

Штрафные санкции за нарушения ПДД вырастут в Приморском крае

Нарушители обеднеют в 1,5 раза: новый закон ударит по карманам водителей Приморья?

10 декабря 2024, 23:52
Фото: 1MI.

Штрафные санкции за нарушения ПДД вырастут в Приморском крае

Сюжет
Автомобилисты
Пренебрежение правилами дорожного движения, судя по всему, будет обходиться еще дороже автомобилистам Приморского края. В Госдуме РФ изучается законопроект, который предполагает увеличение штрафов в среднем в полтора раза.

Комитет Госдумы одобрил поправки, касающиеся штрафов за нарушения ПДД. Теперь появилась вероятность того, что с первого января 2025 года проступки на дорогах будут обходиться значительно дороже злостным нарушителям среди автомобилистов.

  • За непристегнутый ремень безопасности — 1 500 рублей (сейчас 1 000 рублей);
  • Движение по полосе для маршрутных транспортных средств, по обочинам — 2 250 рублей (сейчас 1 500 рублей);
  • За езду в состоянии алкогольного опьянения, отказ от прохождения медосвидетельствования — 45 000 рублей (сейчас 30 000 рублей);
  • Превышение скорости и нарушения ПДД — 750 — 7 500 рублей (сейчас 500 — 5 000 рублей);
  • Причинение вреда при нарушении правил дорожного движения: легкий вред — 3 700 — 7 500 рублей (сейчас 2 500 — 5 000 рублей); средний вред — 15 000 — 30 000 рублей (сейчас 10 000 — 20 000 рублей);

Государственная Дума может рассмотреть предложенные нововведения 12 декабря текущего года.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие изменения, в том числе для автомобилистов, произошли с первого декабря 2024 года.

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