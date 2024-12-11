Некроз на фоне коронавируса: мужчине «перекроили» кишечник в Приморье

Мужчину с сильными болями в животе, у которого ранее диагностировали ковид, госпитализировали в больницу Рыбаков. Затем пациента транспортировали в операционную Тысячекоечной больницы, так как хирург поставил предварительный диагноз — перитонит. Приморец нуждался в обследовании и незамедлительном лечении.