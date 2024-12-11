Некроз на фоне коронавируса: мужчине «перекроили» кишечник в Приморье

Posted 11 декабря, 05:42
Published 11 декабря, 05:42
Modified 11 декабря, 05:44
Updated 11 декабря, 05:44
Мужчину с сильными болями в животе, у которого ранее диагностировали ковид, госпитализировали в больницу Рыбаков. Затем пациента транспортировали в операционную Тысячекоечной больницы, так как хирург поставил предварительный диагноз — перитонит. Приморец нуждался в обследовании и незамедлительном лечении.
«Во время операции стало ясно, что у пациента наблюдается не просто аппендицит. Вероятнее всего, на фоне COVID-19 у него развился тромбоз сосудов, что привело к нарушению кровоснабжения и некрозу участка стенки кишечника. Это состояние представляло серьезную угрозу для жизни пациента», — отметил заведующий хирургическим отделением ВКБ №2 Дмитрий Фисун.
Специалисты удалили пораженную часть толстой кишки и сшили между собой здоровые участки. После успешной операции больной продолжил лечение в отдельном боксе. Постепенно состояние мужчины улучшилось, а тесты на COVID-19 стали отрицательными. Пациента выписали домой после восстановления работы кишечника.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как врачи спасли сборщика шишек в Приморском крае. Мужчина заразился серьезным недугом от грызунов, но он выжил благодаря медикам.