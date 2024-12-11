Новогодняя ярмарка «АмурФест. Зима» откроется в Хабаровске 22 декабря

Posted 11 декабря, 10:19
Published 11 декабря, 10:19
Modified 16 декабря, 02:22
Updated 16 декабря, 02:22
Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
— Фестиваль «АмурФест» обещает стать не только торговой площадкой, но и местом встреч, общения и обмена опытом между мастерами и посетителями. Каждый участник сможет внести свой вклад в создание неповторимой атмосферы праздника. Гости ярмарки смогут приобрести оригинальные подарки своим родным и близким, согреться горячим чаем и перекусить, — рассказали в министерстве культуры края.
Предпринимателей, мастеров и творческих людей приглашают к участию в мероприятии. Подать заявку можно в электронной форме до 12 декабря на сайте.
Отметим, что количество гостей ярмарки регулярно растет. Так, в прошлом году «АмурФест» в зимний период посетили 19 тысяч человек. Информация о том, как идет подготовка к мероприятию, доступна на официальном сайте amurfest.ru и на странице в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, «АмурФест» стартовал в 2021 году и проводится четыре раза в год при поддержке министерства культуры Хабаровского края, организатором выступает краевое научно-образовательное творческое объединение культуры.