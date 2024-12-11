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Posted 11 декабря, 10:19

Published 11 декабря, 10:19

Modified 16 декабря, 02:22

Updated 16 декабря, 02:22

Новогодняя ярмарка «АмурФест. Зима» откроется в Хабаровске 22 декабря

Новогодняя ярмарка «АмурФест. Зима» откроется в Хабаровске 22 декабря

11 декабря 2024, 10:19
Фото: Правительство Хабаровского края.
С 22 декабря по 12 января на площади имени Ленина в Хабаровске традиционно пройдет краевой фестиваль-ярмарка «АмурФест.Зима». Это уникальное событие объединит талантливых мастеров и предпринимателей, которые представят свою продукцию для хабаровчан и гостей краевой столицы.

Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

— Фестиваль «АмурФест» обещает стать не только торговой площадкой, но и местом встреч, общения и обмена опытом между мастерами и посетителями. Каждый участник сможет внести свой вклад в создание неповторимой атмосферы праздника. Гости ярмарки смогут приобрести оригинальные подарки своим родным и близким, согреться горячим чаем и перекусить, — рассказали в министерстве культуры края.

Предпринимателей, мастеров и творческих людей приглашают к участию в мероприятии. Подать заявку можно в электронной форме до 12 декабря на сайте.

Отметим, что количество гостей ярмарки регулярно растет. Так, в прошлом году «АмурФест» в зимний период посетили 19 тысяч человек. Информация о том, как идет подготовка к мероприятию, доступна на официальном сайте amurfest.ru и на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, «АмурФест» стартовал в 2021 году и проводится четыре раза в год при поддержке министерства культуры Хабаровского края, организатором выступает краевое научно-образовательное творческое объединение культуры.

#Хабаровский край
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