Новогодняя ярмарка «АмурФест. Зима» откроется в Хабаровске 22 декабря

Отметим, что количество гостей ярмарки регулярно растет. Так, в прошлом году «АмурФест» в зимний период посетили 19 тысяч человек. Информация о том, как идет подготовка к мероприятию, доступна на официальном сайте amurfest.ru и на странице в социальной сети «ВКонтакте».