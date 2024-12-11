Новые объекты промышленной инфраструктуры заработают в Хабаровском крае в 2025 году

Самым значимым в 2025 году инвестсобытием станет запуск Тихоокеанской железной дороги и угольного терминала «Порт Эльга» на побережье Охотского моря. По первой в стране частной железной дороге протяженностью более 530 километров уголь с Эльгинского месторождения в Якутии направится через новый морской порт в страны АТР. Объем перевозок — 30 миллионов тонн угля, а в перспективе 50 миллионов тонн в год. Капитальные затраты оцениваются более чем в 188 миллиардов рублей.