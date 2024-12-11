Новые объекты промышленной инфраструктуры заработают в Хабаровском крае в 2025 году

Posted 11 декабря, 08:59
Published 11 декабря, 08:59
Modified 16 декабря, 02:03
Updated 16 декабря, 02:03
— В целом за 2024 год объем инвестиций составит свыше 0,5 триллиона рублей, — подсчитали в министерстве экономического развития края. — В следующем году регион сохранит высокие темпы инвестирования: планируется ввести 15 крупных и средних инвестпроектов на сумму более 515 миллиардов рублей.
Ввод новых объектов по проектам приходится на традиционные для края отрасли: транспортировку и хранение, добычу полезных ископаемых, а также обрабатывающие производства.
Самым значимым в 2025 году инвестсобытием станет запуск Тихоокеанской железной дороги и угольного терминала «Порт Эльга» на побережье Охотского моря. По первой в стране частной железной дороге протяженностью более 530 километров уголь с Эльгинского месторождения в Якутии направится через новый морской порт в страны АТР. Объем перевозок — 30 миллионов тонн угля, а в перспективе 50 миллионов тонн в год. Капитальные затраты оцениваются более чем в 188 миллиардов рублей.
С вводом в следующем году горно-обогатительного комбината на крупнейшем Малмыжском месторождении меди Хабаровский край станет регионом-лидером в РФ по добыче меди. На полную проектную мощность предприятие выйдет в 2025 году. Проект дает экономике края 336,6 миллиарда рублей инвестиций.
В первом квартале 2025 года ожидается запуск второй автоклавной линии Амурского гидрометаллургического комбината, предназначенной для переработки упорных концентратов. Объем переработки на новом участке — порядка 6 тысяч тонн концентрата в год, или около 2 тонн металла. Объем инвестиций — 61,5 миллиарда рублей.
Помимо масштабных проектов в крае реализуется ряд важных для повышения качества жизни средних инвестпроектов.
Так, весной 2025 года начнет работу международный терминал в аэропорту Хабаровска. Он будет оснащен 2 телетрапами, семью лифтами различного назначения, шестью эскалаторами, двумя уровнями автоматизированной обработки багажа, будут работать 11 стоек регистрации. Пропускная способность нового терминала — до 1 миллиона пассажиров международных направлений ежегодно.
Другой пример — это проект строительства и реконструкции агропромышленного предприятия на 600 голов дойного стада в районе имени Лазо. После выхода на проектную мощность объем производства молока составит 3 тысячи тонн в год, что позволит значительно увеличить объемы производства молока в крае.
Примечательно, что социальная программа предприятия предусматривает жилищное строительство для работников организации, улучшение системы водоснабжения сельских поселений, вовлеченных в сельскохозяйственное производство в рамках проекта. Это в целом обеспечит повышение качества жизни в районе.