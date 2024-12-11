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Posted 11 декабря, 04:24

Published 11 декабря, 04:24

Modified 11 декабря, 04:26

Updated 11 декабря, 04:26

Обнародована причина задымления школы во Владивостоке — официальный комментарий

Обнародована причина задымления школы во Владивостоке — официальный комментарий

11 декабря 2024, 04:24
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Школа
Едкий дым распространился по школе во Владивостоке. В прокуратуре поделились подробностями опасного происшествия.

В дальневосточной столице дети экстренно покинули школу из-за задымления. Персонал и ученики эвакуировались, спасаясь от едких «последствий» инцидента, подробностями которого поделились в пресс-службе прокуратуры.

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По данным надзорного ведомства, в образовательном учреждении проводилась замена электрического счетчика. В ходе работ произошло замыкание проводки, в результате чего подвал здания заполонил дым.

Из-за пожароопасной обстановки занятия в школе отменили. Сейчас там проходят профилактические мероприятия.

«Прокуратура района даст оценку соблюдению на территории образовательного учреждения Правил противопожарной безопасности», — отметили в ведомстве.

Приморцы тоже отреагировали на случившийся инцидент:

«Родители, наверное, места себе не находили»;
«Хорошо, что без жертв. Едкий дым — это очень опасно»;
«Самое главное, что никто не пострадал. Дети радуются, не понимая, насколько это опасно все».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке вспыхнул лодочный кооператив. Огонь охватил и пристройки, где проживали люди.

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