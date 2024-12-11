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Posted 11 декабря, 04:25

Published 11 декабря, 04:25

Modified 11 декабря, 04:28

Updated 11 декабря, 04:28

Губернатор Сахалинской области рассказал о реформе здравоохранения

Очереди — в прошлом: реформа здравоохранения в Сахалинской области продолжается

11 декабря 2024, 04:25
Фото: sakhalin.gov.ru.

Губернатор Сахалинской области рассказал о реформе здравоохранения

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Медицина
В процессе прямого разговора с жителями Сахалинской области (в состав которой входят также Курилы) губернатор Валерий Лимаренко ответил на вопросы по реформе системы здравоохранения.

Глава островного региона отметил, что заметно уменьшились очереди в больницах области. Попасть на прием к узкому специалисту жители региона смогут в течение двух недель, а к терапевту — за 2-3 дня. И это — только одно из достижений реформы здравоохранения, которая проходит в области.

— Когда я шел на выборы, обещал, что медицина станет доступной, — сказал Валерий Лимаренко. — Это была амбициозная задача, но уже можно сказать уверенно: реформа в здравоохранении завершается позитивно. Мы приняли принципиальное решение — включить в маршрутизацию пациентов частные клиники. Теперь частная медицина интегрирована в систему записи через 1-300. По закону ожидание приема узкого специалиста должно составлять не более 14 дней, а терапевта — не более 2-3 дней. Если этот срок не выполняется государственными больницами, людей перенаправляют в частные клиники. Наших людей по полису ОМС уже обслуживают клиники РЖД и Медскан, в эту работу включены еще 20 частных медучреждений меньшего размера, которые разбросаны по городам Сахалинской области. Качество оказания помощи в них не хуже, а где-то и лучше. Сегодня каждый день лист ожидания закрывается практически в ноль. Остается несколько человек: кто-то хочет попасть к конкретному врачу, кому-то в силу обстоятельств необходимо, к примеру, сдать анализы в более поздний период, — рассказал Валерий Лимаренко.

Также губернатор Сахалинской области подчеркнул: созданная с участием государства клиника Медскан сделает доступной для жителей островного региона и высокотехнологичную медпомощь.

— Мы ведём большую работу, чтобы пациенты могли бесплатно обслуживаться по полису ОМС. Мы хотим привезти на Сахалин лучших врачей из Москвы, чтобы у нас проводились высокотехнологичные операции, а сахалинцам и жителям Курил не приходилось выезжать на лечение за пределы Сахалинской области, — добавил губернатор.

Валерий Лимаренко озвучил и статистику: укомплектованность медиками в Сахалинской области превышает среднероссийский уровень; в области начал работу филиал Тихоокеанского государственного медицинского университета; начала работу современная поликлиника в селе Дальнем. Глава островного региона заверил: в 2025 году запланировано открытие еще пяти новых поликлиник, в 2026-м — начнется строительство поликлинического отделения больницы в Макарове.

#Новости#Общество#Сахалинская область#Сахалин#Медицина#Здоровье#Валерий Лимаренко
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