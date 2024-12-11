Очереди — в прошлом: реформа здравоохранения в Сахалинской области продолжается

Глава островного региона отметил, что заметно уменьшились очереди в больницах области. Попасть на прием к узкому специалисту жители региона смогут в течение двух недель, а к терапевту — за 2-3 дня. И это — только одно из достижений реформы здравоохранения, которая проходит в области.