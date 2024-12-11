Пока все спали: спасатели всю ночь боролись с пожаром во Владивостоке — видео

Posted 11 декабря, 00:49
Published 11 декабря, 00:49
Modified 11 декабря, 00:51
Updated 11 декабря, 00:51
В дальневосточной столице на Татарской загорелось здание лодочного кооператива с пристройками в виде жилых помещений, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю.
45 спасателей прибыли на место происшествия поздним вечером и боролись с огнем до раннего утра.
«В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади около 300 квадратных метров, проводится разборка и проливка конструкций», — поделились в пресс-службе ведомства 11 декабря в 4:24.
В результате инцидента никто не пострадал. Огнеборцы спасли шесть человек.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что появились новые данные о жутком пожаре, который случился на базе в Уссурийске. Тогда пламя охватило 3 000 квадратных метров.