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Posted 11 декабря, 00:49

Published 11 декабря, 00:49

Modified 11 декабря, 00:51

Updated 11 декабря, 00:51

Лодочный кооператив вспыхнул в Приморском крае

Пока все спали: спасатели всю ночь боролись с пожаром во Владивостоке — видео

11 декабря 2024, 00:49
Фото: mchs_vdk.

Лодочный кооператив вспыхнул в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Во Владивостоке на Татарской ночь выдалась жаркой. Почти 50 пожарных противостояли огню, который охватил 300 квадратов.

В дальневосточной столице на Татарской загорелось здание лодочного кооператива с пристройками в виде жилых помещений, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю.

45 спасателей прибыли на место происшествия поздним вечером и боролись с огнем до раннего утра.

«В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади около 300 квадратных метров, проводится разборка и проливка конструкций», — поделились в пресс-службе ведомства 11 декабря в 4:24.

В результате инцидента никто не пострадал. Огнеборцы спасли шесть человек.

Видео: mchs_vdk.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что появились новые данные о жутком пожаре, который случился на базе в Уссурийске. Тогда пламя охватило 3 000 квадратных метров.

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