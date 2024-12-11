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Posted 11 декабря, 05:16

Published 11 декабря, 05:16

Modified 11 декабря, 05:18

Updated 11 декабря, 05:18

Грузовик без водителя влетел в автовоз с дорогими иномарками во Владивостоке

Покатился сам и подбил Mercedes: авария с грузовиком и автовозом случилась в Приморье

11 декабря 2024, 05:16
Фото: Изображение Midjourney.

Грузовик без водителя влетел в автовоз с дорогими иномарками во Владивостоке

Сюжет
Дороги
Пустой минигрузовик покатился по трассе и врезался в автовоз во Владивостоке. Пострадала иномарка стоимостью в миллионы рублей.

Во Владивостоке на Адмирала Смирнова, 22, произошла авария с участием грузовика Nissan Atlas и автовоза.

По предварительной информации, грузовик самопроизвольно тронулся и покатился без водителя. На трассе он столкнулся с автовозом, а также с находящимся в нем автомобилем Mercedes.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, они устанавливают обстоятельства инцидента. Информации о пострадавших пока не поступало. В результате столкновения оба автомобиля получили повреждения. Видео с места поделились специалисты службы аварийных комиссаров.

Видео: «Автогарант».

Движение в этом районе временно затруднено. Подробности уточняют.

В сети новость удивила многих пользователей:

«Столько боли в этом фото…»;
«Машина даже до хозяина не доехала»;
«Успокойтесь, груз должен быть застрахован»;
«Водителя жалко, машина ведь сама тронулась…», — пишут приморцы в новых медиа.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии с участием грузовика и автобуса во Владивостоке.

Автобус разбился в аварии с грузовиком во Владивостоке — видео
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#Новости#Общество#Видео#Дальний Восток#Владивосток#Дороги#Полиция#Приморский край#ДТП#Авария#Приморье#Происшествия#Инцидент
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