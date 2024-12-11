Покатился сам и подбил Mercedes: авария с грузовиком и автовозом случилась в Приморье

Posted 11 декабря, 05:16
Published 11 декабря, 05:16
Modified 11 декабря, 05:18
Updated 11 декабря, 05:18
Во Владивостоке на Адмирала Смирнова, 22, произошла авария с участием грузовика Nissan Atlas и автовоза.
По предварительной информации, грузовик самопроизвольно тронулся и покатился без водителя. На трассе он столкнулся с автовозом, а также с находящимся в нем автомобилем Mercedes.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, они устанавливают обстоятельства инцидента. Информации о пострадавших пока не поступало. В результате столкновения оба автомобиля получили повреждения. Видео с места поделились специалисты службы аварийных комиссаров.
Движение в этом районе временно затруднено. Подробности уточняют.
В сети новость удивила многих пользователей:
«Столько боли в этом фото…»;
«Машина даже до хозяина не доехала»;
«Успокойтесь, груз должен быть застрахован»;
«Водителя жалко, машина ведь сама тронулась…», — пишут приморцы в новых медиа.
Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии с участием грузовика и автобуса во Владивостоке.