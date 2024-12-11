«Такой дымище был! Еле как вышли»: школу эвакуировали во Владивостоке — видео

Учеников одной из школ срочно эвакуировали во Владивостоке

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Из одной из школ Владивостока эвакуировали персонал и учеников. Дети поделились видео с места. Очевидцы сообщают, что весь коридор был в дыму.

В школе № 43 во Владивостоке произошло короткое замыкание, которое привело к сильному задымлению. Инцидент случился сегодня утром, в здании внезапно погас свет, а спустя время в воздухе появился едкий дым, затрудняющий дыхание. В результате всех учеников и преподавателей эвакуировали на улицу. Учителя сообщили о происшествии, удалось сразу принять меры. Видео: svodka25 . В данный момент на месте проводят проверку для выяснения обстоятельств инцидента. Причину замыкания устанавливают. Ранее «Восток-Медиа» писало об эвакуации посетителей и сотрудников популярного торгового центра в Приморье. Третий раз: популярный ТЦ эвакуировали во Владивостоке — видео Узнать подробнее