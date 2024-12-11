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Posted 11 декабря, 03:07

Published 11 декабря, 03:07

Modified 11 декабря, 03:09

Updated 11 декабря, 03:09

Учеников одной из школ срочно эвакуировали во Владивостоке

«Такой дымище был! Еле как вышли»: школу эвакуировали во Владивостоке — видео

11 декабря 2024, 03:07
Фото: 1MI.

Учеников одной из школ срочно эвакуировали во Владивостоке

Сюжет
Школа
Из одной из школ Владивостока эвакуировали персонал и учеников. Дети поделились видео с места. Очевидцы сообщают, что весь коридор был в дыму.

В школе № 43 во Владивостоке произошло короткое замыкание, которое привело к сильному задымлению.

Инцидент случился сегодня утром, в здании внезапно погас свет, а спустя время в воздухе появился едкий дым, затрудняющий дыхание.

В результате всех учеников и преподавателей эвакуировали на улицу. Учителя сообщили о происшествии, удалось сразу принять меры.

Видео: svodka25.

В данный момент на месте проводят проверку для выяснения обстоятельств инцидента. Причину замыкания устанавливают.

Ранее «Восток-Медиа» писало об эвакуации посетителей и сотрудников популярного торгового центра в Приморье.

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