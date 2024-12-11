«Такой дымище был! Еле как вышли»: школу эвакуировали во Владивостоке — видео

Posted 11 декабря, 03:07
Published 11 декабря, 03:07
Modified 11 декабря, 03:09
Updated 11 декабря, 03:09
В школе № 43 во Владивостоке произошло короткое замыкание, которое привело к сильному задымлению.
Инцидент случился сегодня утром, в здании внезапно погас свет, а спустя время в воздухе появился едкий дым, затрудняющий дыхание.
В результате всех учеников и преподавателей эвакуировали на улицу. Учителя сообщили о происшествии, удалось сразу принять меры.
В данный момент на месте проводят проверку для выяснения обстоятельств инцидента. Причину замыкания устанавливают.
Ранее «Восток-Медиа» писало об эвакуации посетителей и сотрудников популярного торгового центра в Приморье.