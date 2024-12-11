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Posted 11 декабря, 00:32

Published 11 декабря, 00:32

Modified 11 декабря, 00:34

Updated 11 декабря, 00:34

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Приморском крае

«Тайное послание» о погоде в декабре расшифровали в Приморье

11 декабря 2024, 00:32
Фото: Изображение Midjourney.

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Приморском крае

Сюжет
Погода
Главный синоптик Приморья опубликовал прогноз погоды, который больше походил на научный трактат. После «перевода» выяснилось, что подготовил декабрь для жителей региона.

На дворе 11 декабря, началась вторая декада декабря. Многих приморцев заботит один важный вопрос — ожидать ли жителям Владивостока снежные сугробы? Главный синоптик региона Борис Кубай ответил на актуальный вопрос.

К сожалению, а может и к счастью, снега в дальневосточной столице не предвидится в ближайшее время. Стоит отметить, что другие районы Приморья уже ощутили суровую зимушку сполна.

«В течение второй декады декабря над территорией Приморского края по-прежнему будут проходить с запада на восток малоактивные тропосферные термобарические волны, которые вызывают то усиление, то ослабление барических и термических градиентов», — поделился Борис Кубай.

Ну, а теперь попробуем перевести посыл синоптика на язык «простых смертных». Спокойная синоптическая обстановка не обойдется без сильных снегопадов. Край почувствует всю палитру зимнего настроения, — пройдут кратковременные осадки, наведаются трескучие морозы и приятные дневные температуры, также в регионе задует противный ветер, который периодически будет утихать. Но формирование мощных циклонов маловероятно, отметил Борис Кубай.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае продолжается снегопад.

А снег идёт, а снег идёт: в Приморском крае осадки не прекращаются
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