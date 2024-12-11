«Тайное послание» о погоде в декабре расшифровали в Приморье

Ну, а теперь попробуем перевести посыл синоптика на язык «простых смертных». Спокойная синоптическая обстановка не обойдется без сильных снегопадов. Край почувствует всю палитру зимнего настроения, — пройдут кратковременные осадки, наведаются трескучие морозы и приятные дневные температуры, также в регионе задует противный ветер, который периодически будет утихать. Но формирование мощных циклонов маловероятно, отметил Борис Кубай.