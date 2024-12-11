«Тайное послание» о погоде в декабре расшифровали в Приморье

Posted 11 декабря, 00:32
Published 11 декабря, 00:32
Modified 11 декабря, 00:34
Updated 11 декабря, 00:34
На дворе 11 декабря, началась вторая декада декабря. Многих приморцев заботит один важный вопрос — ожидать ли жителям Владивостока снежные сугробы? Главный синоптик региона Борис Кубай ответил на актуальный вопрос.
К сожалению, а может и к счастью, снега в дальневосточной столице не предвидится в ближайшее время. Стоит отметить, что другие районы Приморья уже ощутили суровую зимушку сполна.
«В течение второй декады декабря над территорией Приморского края по-прежнему будут проходить с запада на восток малоактивные тропосферные термобарические волны, которые вызывают то усиление, то ослабление барических и термических градиентов», — поделился Борис Кубай.
Ну, а теперь попробуем перевести посыл синоптика на язык «простых смертных». Спокойная синоптическая обстановка не обойдется без сильных снегопадов. Край почувствует всю палитру зимнего настроения, — пройдут кратковременные осадки, наведаются трескучие морозы и приятные дневные температуры, также в регионе задует противный ветер, который периодически будет утихать. Но формирование мощных циклонов маловероятно, отметил Борис Кубай.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае продолжается снегопад.