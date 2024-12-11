Тонкий лед и беспечность: рыбак пытается выбраться из лап смерти в Приморье — видео

Судя по всему, приморец вовремя осознал, что лед под ним тонкий. Поэтому унести ноги с моря — это лучшее решение, которому последовал герой шокирующих кадров. К слову, на льду замечено еще несколько человек, которые неспешно гуляют по водоему, который замерз не до конца.