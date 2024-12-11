Тонкий лед и беспечность: рыбак пытается выбраться из лап смерти в Приморье — видео

Posted 11 декабря, 03:15
Published 11 декабря, 03:15
Modified 11 декабря, 03:17
Updated 11 декабря, 03:17
В дальневосточной столице на Угольной рыбаки вновь рискуют собственными жизнями ради любимого зимнего досуга. В новых медиа появилось видео, на котором горожанин буквально ползком пытается выбраться на сушу.
Судя по всему, приморец вовремя осознал, что лед под ним тонкий. Поэтому унести ноги с моря — это лучшее решение, которому последовал герой шокирующих кадров. К слову, на льду замечено еще несколько человек, которые неспешно гуляют по водоему, который замерз не до конца.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что водолазы нашли мертвого мужчину, провалившегося под лед в машине на реке Смеринка в Надеждинском районе Приморского края. Рыбак рискнул заехать на водоем, который успел покрыться только двухсантиметровым льдом.