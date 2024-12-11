ТОС — в бурный рост: как жители Владивостока сами преображают город к лучшему

Posted 11 декабря, 00:39
Published 11 декабря, 00:39
Modified 11 декабря, 00:41
Updated 11 декабря, 00:41
Напомним, территориальное общественное самоуправление — это возможность реализации гражданских инициатив, направленных на улучшение качества жизни на своей территории.
— Я считаю ТОСы очень важной частью жизни города, края, — говорит Янина Батанова, организатор сообщества активных горожан «Соседи по Второй речке». — Главные плюсы ТОСа лично для меня — это объединение активных жителей микрорайона. Потому что только сообща можно сделать жизнь отдельного двора или группы домов лучше. Ведь ТОСы — это не только про новую детскую площадку или асфальт. ТОСы — это субботники, детские праздники, мероприятия для пожилых людей. ТОСы — это возвращение традиции добрососедства.
И отдельно хочу сказать о грантовом конкурсе проектов ТОС, который проводит правительство Приморского края. Это отличная возможность реализовать инициативным гражданам свои проекты. Как часто бывает: идей много, а денег на реализацию нет. А тут их дают, причём именно на то, чтобы улучшить жизнь вашего дома, ваших соседей, вашу, в конце концов.
С помощью грантов для ТОС, подчеркнули в администрации Владивостока, владивостокцы решают задачи благоустройства на конкретной территории: определяют, что именно нужно сделать для решения проблемы, выбирают предложения и проектные решения, формируют заявку. Этот конкурс зарекомендовал себя как эффективный способ для жителей в решении наболевших вопросов благоустройства территорий.
Грантовый конкурс для ТОС работает с 2021 года. За это время во Владивостоке был реализован 171 проект на сумму более, чем 192 млн рублей.
Что же делали ТОСы? Создавали рядом с домами, в которых живут члены этого объединения, безопасные общественные пространства — скверы, детские и спортивные площадки, воркаут-комплексы, тренажёры. Устанавливали уличное освещение и видеонаблюдение. Приводили в порядок лестницы, придомовые дороги, тротуары, ремонтировали пришкольные территории.
Интересно, что самым популярным видом благоустройства по грантам ТОС является именно приведение в порядок придомовых территорий — установка освещения, скамеек, создание тротуаров, асфальтирование территории. За три года работы программы 57 ТОСов выиграли гранты именно на такие преображения. Следом идут создание детских площадок (42 проекта) и спортивных территорий (41 проект).
А самое главное — во всем этом активно участвовали сами горожане, например, проводя субботники.
— Наш ТОС дважды становился победителем конкурса грантов и мы реализовали три проекта, — говорит Виталий Гречанюк, председатель совета ТОС «Патрокл-Сочинская». — В 2023 году мы получили деньги — 1,5 миллиона рублей на реализацию проекта «Комфорт и безопасность». Установили новое уличное освещение, видеокамеры, скамейки, урны, качели, брусья. Также мы выиграли средства на установку лестницы. В 2024 году наш ТОС получил деньги на новые фонари и обновление площадки ТБО. Мы преобразили наш микрорайон!
И разумеется, жители домов, входящих в ТОС, да и все наши соседи очень этим довольны: мы развиваем территории, насыщаем новым оборудованием для различных сценариев использования, не забываем и про такие чисто функциональные вещи, как безопасность. Ведь ни один дом не может себе позволить такие масштабные инвестиции собственными средствами. Поэтому конкурсы и программы поддержки крайне важны для создания по-настоящему комфортной городской среды на масштабе дворов и улиц.
А самое важное в ТОСах заключается, по моему убеждению, в том, что они представляют интересы своих жителей по самому широкому спектру вопросов, для решения которых взаимодействует с депутатами, органами исполнительной власти всех уровней, организациями и коммерческими предприятиями. Именно в рамках ТОС мы научились вести диалог и договариваться.
Также важной составляющей работы ТОС является событийная — развитие добрососедства, вовлечение граждан в различные мероприятия — спортивные, развлекательные, познавательные. Мы, например, в рамках проектов и вне проектов проводим экскурсии и лекции.
В этом смысле общественники — и Виталий Гречанюк, и Янина Батанова — целиком и полностью поддерживают инициативу главы Владивостока Константина Шестакова о том, что было бы здорово включать в число победителей и проекты, направленные на проведение культурных мероприятий на территориях ТОСов: экскурсии, концерты, день соседей и так далее.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как в Приморье ТОСы делились опытом.