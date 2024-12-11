ТОС — в бурный рост: как жители Владивостока сами преображают город к лучшему

В этом смысле общественники — и Виталий Гречанюк, и Янина Батанова — целиком и полностью поддерживают инициативу главы Владивостока Константина Шестакова о том, что было бы здорово включать в число победителей и проекты, направленные на проведение культурных мероприятий на территориях ТОСов: экскурсии, концерты, день соседей и так далее.