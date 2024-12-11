Трасса заблокирована, пробка тянется на километры: движение осложнено во Владивостоке

Серьезная авария заблокировала объездную трассу во Владивостоке

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В результате жесткой аварии на объездной трассе в Приморье выезд из города оказался заблокирован. Пробка растянулась до поворота на Снеговую Падь, водителям советуют выбирать объезд.