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Posted 11 декабря, 06:26

Published 11 декабря, 06:26

Modified 11 декабря, 06:28

Updated 11 декабря, 06:28

Серьезная авария заблокировала объездную трассу во Владивостоке

Трасса заблокирована, пробка тянется на километры: движение осложнено во Владивостоке

11 декабря 2024, 06:26
Фото: codd_vl.

Серьезная авария заблокировала объездную трассу во Владивостоке

Сюжет
Полиция
В результате жесткой аварии на объездной трассе в Приморье выезд из города оказался заблокирован. Пробка растянулась до поворота на Снеговую Падь, водителям советуют выбирать объезд.

На объездной трассе Де-Фриз — Седанка — Патрокл произошло ДТП с груженым самосвалом. Грузовик перевернулся, снес ограждение и высыпал груз. Позже выяснилось, что водитель погиб.

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Инцидент случился в направлении Низководного моста, грузовик заблокировал проезжую часть. Движение со стороны микрорайона Снеговая Падь затруднено, сообщает Центр организации дорожного движения Владивостока.

Пробка на объездной растянулась до самой Снеговой Пади, сообщают очевидцы.

В сервисах онлайн-карт вся трасса окрашена бордовым. Затор тянется практически на 6 километров.

Фото: 2гис

Также появилось множество сообщений от автомобилистов. Водители предупреждают тех, кто собирается повернуть на трассу:

«Все стоит колом, лучше объехать»;
«Оставь надежду всяк сюда въезжающий…».

Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и время выезда.

На месте происшествия работают экстренные службы, которые занимаются устранением последствий аварии. Подробности о причинах инцидента уточняют.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП с автовозом во Владивостоке.

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