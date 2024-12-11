Трасса заблокирована, пробка тянется на километры: движение осложнено во Владивостоке

Posted 11 декабря, 06:26
Published 11 декабря, 06:26
Modified 11 декабря, 06:28
Updated 11 декабря, 06:28
Инцидент случился в направлении Низководного моста, грузовик заблокировал проезжую часть. Движение со стороны микрорайона Снеговая Падь затруднено, сообщает Центр организации дорожного движения Владивостока.
Пробка на объездной растянулась до самой Снеговой Пади, сообщают очевидцы.
В сервисах онлайн-карт вся трасса окрашена бордовым. Затор тянется практически на 6 километров.
Также появилось множество сообщений от автомобилистов. Водители предупреждают тех, кто собирается повернуть на трассу:
«Все стоит колом, лучше объехать»;
«Оставь надежду всяк сюда въезжающий…».
Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и время выезда.
На месте происшествия работают экстренные службы, которые занимаются устранением последствий аварии. Подробности о причинах инцидента уточняют.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП с автовозом во Владивостоке.