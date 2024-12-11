Трехлетнюю девочку оставили спать на улице в Находке — разбиралась прокуратура

Posted 11 декабря, 10:47
Published 11 декабря, 10:47
Modified 11 декабря, 10:50
Updated 11 декабря, 10:50
Прокуратура Находки начала проверку по сообщениям о том, что воспитанницу одного из детских садов оставили без присмотра.
11 декабря после прогулки воспитатели завели детей в помещение для дневного сна, забыв на улице трехлетнюю девочку. Она провела на улице около 25 минут.
К счастью, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
По итогам проверки прокуратура примет меры в отношении ненадлежащего ухода за ребенком и контроля со стороны воспитателей. Такие инциденты требуют серьезного внимания и ответственности со стороны образовательных учреждений.
Ранее «Восток-Медиа» писало о маленькой девочке, которая попала в больницу после похода в гости в Приморье.