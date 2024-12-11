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Posted 11 декабря, 10:47

Published 11 декабря, 10:47

Modified 11 декабря, 10:50

Updated 11 декабря, 10:50

Воспитанницу детского сада оставили спать на детской площадке в Приморском крае

Трехлетнюю девочку оставили спать на улице в Находке — разбиралась прокуратура

11 декабря 2024, 10:47
Фото: 1MI.

Воспитанницу детского сада оставили спать на детской площадке в Приморском крае

Сюжет
Безопасность
Прокуратура Находки начала проверку после того, как воспитанницу детского сада оставили без присмотра на улице.

Прокуратура Находки начала проверку по сообщениям о том, что воспитанницу одного из детских садов оставили без присмотра.

11 декабря после прогулки воспитатели завели детей в помещение для дневного сна, забыв на улице трехлетнюю девочку. Она провела на улице около 25 минут.

К счастью, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

По итогам проверки прокуратура примет меры в отношении ненадлежащего ухода за ребенком и контроля со стороны воспитателей. Такие инциденты требуют серьезного внимания и ответственности со стороны образовательных учреждений.

Ранее «Восток-Медиа» писало о маленькой девочке, которая попала в больницу после похода в гости в Приморье.

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