Центры профессиональных компетенций открыты в школах Хабаровского края по нацпроекту

Posted 11 декабря, 09:07
Published 11 декабря, 09:07
Modified 16 декабря, 02:15
Updated 16 декабря, 02:15
Образовательные пространства способствуют созданию новых современных и комфортных условий для обучения, воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
— По федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование» за пять лет обновлена материально-техническая база школ-интернатов в Вяземском, Амурском, имени Лазо, Бикинском и Ванинском районах, а также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В центрах профессиональных компетенций оборудованы учебные кабинеты и современные мастерские. В них ребята могут получить социальные и профессиональные навыки, — рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края.
В распоряжении школьников — мастерские строительного, слесарного, малярного, швейного, поварского дела. В них появились удобная мебель, производственные столы, современные станки, шлифовальные машины, наборы инструментов, лабораторные стенды, швейные машинки, оверлоки. Также ребята занимаются по направлениям агропромышленного, шиномонтажного, обувного, массажного профиля и клининга.
Например, в краевой школе № 1 Комсомольска-на-Амуре обновили столярную и гончарную мастерские. К уже существующим профилям обучения добавились — «Слесарное дело» и «Переплетно-картонажное дело». Теперь воспитанники занимаются обработкой тонколистового металла, осваивают навыки резьбы по дереву, работают с бумажными материалами и оборудованием для печатной продукции.
Кроме того, школьники могут развиваться творчески и физически, а также получить качественное психолого-педагогическое сопровождение. Для этого в учреждении обновили коррекционно-развивающий класс и кабинет адаптивной физической культуры. Там появились беговая дорожка, велосипед, иппотренажер, утяжелители, массажеры, коммуникаторы и интерактивная песочница.
Отметим, что в центрах профессиональных компетенций могут заниматься не только ученики краевых учреждений, но и дети с ограниченными возможностями здоровья из муниципальных школ.