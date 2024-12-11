Центры профессиональных компетенций открыты в школах Хабаровского края по нацпроекту

Кроме того, школьники могут развиваться творчески и физически, а также получить качественное психолого-педагогическое сопровождение. Для этого в учреждении обновили коррекционно-развивающий класс и кабинет адаптивной физической культуры. Там появились беговая дорожка, велосипед, иппотренажер, утяжелители, массажеры, коммуникаторы и интерактивная песочница.