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Posted 11 декабря, 09:49

Published 11 декабря, 09:49

Modified 11 декабря, 09:51

Updated 11 декабря, 09:51

Ветер, отсутствие осадков и мороз до -31°С ожидают в Приморском крае

Утепляйтесь: сильные ветра и морозные ночи ждут Приморье

11 декабря 2024, 09:49
Фото: Изображение Midjourney.

Ветер, отсутствие осадков и мороз до -31°С ожидают в Приморском крае

Сюжет
Погода
В Приморье ожидаются серьезные холода. Морозы до -31°С встряхнут жителей многих районов края. Сильный ветер даст продрогнуть до костей на побережье.

12 декабря в Приморье установится погода под влиянием повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Северо-западный ветер будет умеренным, на побережье — сильным. Температура ночью составит от -10 до -31°C, днем — от -4 до -16°C.

Во Владивостоке ожидается небольшая облачность без осадков. Сильный северо-западный ветер будет сопровождать температурные колебания: ночью -9…-11°C, днем -5…-7°C.

В Уссурийске прогнозируется аналогичная погода: небольшая облачность без осадков при умеренном северо-западном ветре. Ночные температуры достигнут -14…-16°C, а дневные — -4…-6°C.

В Находке также небольшая облачность без осадков. Ветер северо-западный от умеренного до сильного, температура ночью -9…-11°C, днем -4…-6°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о суровых морозах до -30°С в Приморье.

Холодное дыхание зимы: суровые морозы ниже -30°С ударят по Приморью
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