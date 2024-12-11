Утепляйтесь: сильные ветра и морозные ночи ждут Приморье

Posted 11 декабря, 09:49
Published 11 декабря, 09:49
Modified 11 декабря, 09:51
Updated 11 декабря, 09:51
12 декабря в Приморье установится погода под влиянием повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Северо-западный ветер будет умеренным, на побережье — сильным. Температура ночью составит от -10 до -31°C, днем — от -4 до -16°C.
Во Владивостоке ожидается небольшая облачность без осадков. Сильный северо-западный ветер будет сопровождать температурные колебания: ночью -9…-11°C, днем -5…-7°C.
В Уссурийске прогнозируется аналогичная погода: небольшая облачность без осадков при умеренном северо-западном ветре. Ночные температуры достигнут -14…-16°C, а дневные — -4…-6°C.
В Находке также небольшая облачность без осадков. Ветер северо-западный от умеренного до сильного, температура ночью -9…-11°C, днем -4…-6°C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о суровых морозах до -30°С в Приморье.