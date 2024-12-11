В самый северный населенный пункт Хабаровского края пришёл высокоскоростной интернет

Posted 11 декабря, 06:45
Published 11 декабря, 06:45
Modified 16 декабря, 01:41
Updated 16 декабря, 01:41
В селе проживает более 600 человек, которые ранее пользовались сотовой связью только в стандарте 2G посредством спутниковых технологий.
— Не первый год совместно с мобильными операторами правительство края внедряет современные виды связи в небольших населенных пунктах края. Запуск услуг мобильного интернета 4G в селе Арка стал возможен благодаря краевой субсидии, выделенной оператору. Современные технологии и сервисы дают людям доступ к важным онлайн-сервисам и полезной информации, особенно это важно для жителей малых и удаленных населенных пунктов, — отметил министр цифрового развития и связи Хабаровского края Евгений Демин.
Подключение интернета проведено по региональному проекту «Цифровое равенство», по которому доступом к сети стандарта 4G до конца 2024 года будут обеспечены все населенные пункты с числом жителей свыше 500 человек, а к 2030 году — все населенные пункты, где проживает более 100 человек.
— Мы продолжаем развивать сеть на территории края, обеспечивая связью в том числе удаленные и малонаселенные поселки края. За время реализации регионального проекта МТС обеспечила доступ к высокоскоростному мобильному интернету 15 малых населенных пунктов. Село Арка — самый северный населенный пункт региона, где была доступна только голосовая связь, однако 2G не закрывала всех потребностей наших абонентов. Теперь жители и гости села смогут работать дистанционно, пользоваться госуслугами, регистрироваться и общаться в соцсетях, заказывать лекарства и одежду в интернет-магазинах, — рассказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.
Также специалисты МТС запустили скоростной мобильный интернет в с. Чумикан Тугуро-Чумиканского района. Ранее в этом населенном пункте начал работу МегаФон. Напомним, Чумикан был последним районным центром, где отсутствовало подключение к связи стандарта 4G.