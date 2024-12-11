В самый северный населенный пункт Хабаровского края пришёл высокоскоростной интернет

Подключение интернета проведено по региональному проекту «Цифровое равенство», по которому доступом к сети стандарта 4G до конца 2024 года будут обеспечены все населенные пункты с числом жителей свыше 500 человек, а к 2030 году — все населенные пункты, где проживает более 100 человек.