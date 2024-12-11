Валерий Лимаренко обсудил с сахалинцами вопросы миграции в прямом эфире

— Мы работаем над тем, чтобы население Сахалинской области увеличивалось. Наш регион становится регионом науки, культуры и высокотехнологичных отраслей. В нефтегазовом комплексе произошла локализация сервисов — иностранные компании и специалистов заместили на российских. И этот процесс прошел успешно. К примеру, была сдана дожимная компрессорная станция — целый мини-завод создали своими руками наши специалисты. В этом году запустили первую очередь нефтегазового технопарка. В планах — переработка углеводородов на островах. Сегодня в стадии обоснования инвестиций находится проект по запуску производства топлива из газового конденсата, — рассказал глава региона.