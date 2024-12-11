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Posted 11 декабря, 05:29

Published 11 декабря, 05:29

Modified 11 декабря, 05:32

Updated 11 декабря, 05:32

Вопросы миграции затронул во время прямого эфира глава Сахалинской области

Валерий Лимаренко обсудил с сахалинцами вопросы миграции в прямом эфире

11 декабря 2024, 05:29
Фото: sakhalin.gov.ru.

Вопросы миграции затронул во время прямого эфира глава Сахалинской области

Сюжет
Мигранты
В ходе прямой линии с жителями Сахалинской области (в состав которой, как известно, входят также Курилы) губернатор региона Валерий Лимаренко прямо ответил на вопросы о миграции и создании рабочих мест.

Жители Сахалинской области адресовали своему губернатору несколько вопросов, которые так или иначе касались миграционной политики, выстраивания отношений с иностранными работниками, а также создания рабочих мест в островном регионе. Валерий Лимаренко отвечал чётко и прямо.

— Люди приезжают к нам и занимают рабочие места по тем профессиям, которые мы определили. В любой стране мира есть миграция — этого требует экономика. Большие стройки и прорывы помогают обеспечивать мигранты. Все мигранты проходят строгий контроль. Мы понимаем, кто прибыл и с какой целью. Фиксируем личные данные и следим за тем, чтобы люди трудились легально. Мигранты должны не устанавливать свои правила, а уважать культуру страны, куда приехали трудиться. Со своим уставом мы никого не ждем, — подчеркнул губернатор Сахалинской области.

Он также напомнил, что принял решение об увеличении стоимости патента для иностранных граждан; что держит под контролем регулярные рейды по борьбе с незаконной миграцией.

Валерий Лимаренко рассказал: Сахалинская область готовит собственные кадры и активно создаёт рабочие места. На Сахалине и Курилах реализуется более 200 инвестиционных проектов в разных сферах экономики. Среди них — нефтегазовый комплекс, строительство, сельское хозяйство, транспорт и логистика, гостиничное дело. В рамках инвестпроектов создается 26 тысяч рабочих мест.

— Мы работаем над тем, чтобы население Сахалинской области увеличивалось. Наш регион становится регионом науки, культуры и высокотехнологичных отраслей. В нефтегазовом комплексе произошла локализация сервисов — иностранные компании и специалистов заместили на российских. И этот процесс прошел успешно. К примеру, была сдана дожимная компрессорная станция — целый мини-завод создали своими руками наши специалисты. В этом году запустили первую очередь нефтегазового технопарка. В планах — переработка углеводородов на островах. Сегодня в стадии обоснования инвестиций находится проект по запуску производства топлива из газового конденсата, — рассказал глава региона.

Валерий Лимаренко сообщил: более тысячи рабочих мест создадут резиденты нефтегазового парка, а для строительства глубоководного грузового порта будет открыто еще 430 вакансий. Требуются сотрудники и в логистические компании.

#Новости#Общество#Сахалинская область#Сахалин#Мигранты#Валерий Лимаренко
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