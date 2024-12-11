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Posted 11 декабря, 06:17

Published 11 декабря, 06:17

Modified 11 декабря, 06:19

Updated 11 декабря, 06:19

Губернатор Сахалинской области заявил: мост на материк будет построен

Валерий Лимаренко: Сахалин и материк свяжет мост, в этом нет сомнений

11 декабря 2024, 06:17
Фото: sakhalin.gov.ru.

Губернатор Сахалинской области заявил: мост на материк будет построен

Сюжет
Мост
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в ходе прямой линии с жителями региона заявил: мост на материк будет построен. Обязательно.

Жители Сахалинской области (в состав которой, как известно, входят так же Курилы), в ходе общения с губернатором неоднократно задавали вопрос про мост на материк.

— То, что мост на материк будет — это понятно всем. Президент уже неоднократно ставил перед нами эту задачу, и по этому вопросу ведется большая работа. Уже есть концессионеры, которые готовят инициативу. Ведется конструктивная нормальная работа. Это реальная экономическая задача, — сказал Валерий Лимаренко.

Глава островного региона назвал и цифры: протяженность моста составит около восьми километров, окупится это важнейшее инфраструктурное сооружение региона примерно за 20 лет. Но сам мост — это полдела. Необходимо обустроить подъездные пути, а это 150 км дорог в Хабаровском крае — от Ванино до порта Де-Кастри.

— Это сравнительно несложный путь, и если воспринимать его с точки зрения развития края, как подход к полезным ископаемым, к развитию территории и инфраструктуры, где в будущем будут жить люди, и это станет дополнительным выходом к морю, то эти денежные средства не должны входить в стоимость моста. Это будет экономически выгодный проект, — добавил глава региона.

Строительство моста на остров Сахалин обсуждается не первый год. Проект на данный момент предполагает связать железной дорогой Сахалинскую область и Хабаровский край через пролив Невельского. Правительство России рассматривает экономическую составляющую и стоимость проекта. Ранее губернатор Валерий Лимаренко обсуждал этот вопрос с заместителем председателя правительства Российской Федерации Маратом Хуснулиным.

#Новости#Общество#Сахалинская область#Мост#Сахалин#Проекты#Валерий Лимаренко
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