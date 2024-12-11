Валерий Лимаренко: Сахалин и материк свяжет мост, в этом нет сомнений

Posted 11 декабря, 06:17
Published 11 декабря, 06:17
Modified 11 декабря, 06:19
Updated 11 декабря, 06:19
Жители Сахалинской области (в состав которой, как известно, входят так же Курилы), в ходе общения с губернатором неоднократно задавали вопрос про мост на материк.
— То, что мост на материк будет — это понятно всем. Президент уже неоднократно ставил перед нами эту задачу, и по этому вопросу ведется большая работа. Уже есть концессионеры, которые готовят инициативу. Ведется конструктивная нормальная работа. Это реальная экономическая задача, — сказал Валерий Лимаренко.
Глава островного региона назвал и цифры: протяженность моста составит около восьми километров, окупится это важнейшее инфраструктурное сооружение региона примерно за 20 лет. Но сам мост — это полдела. Необходимо обустроить подъездные пути, а это 150 км дорог в Хабаровском крае — от Ванино до порта Де-Кастри.
— Это сравнительно несложный путь, и если воспринимать его с точки зрения развития края, как подход к полезным ископаемым, к развитию территории и инфраструктуры, где в будущем будут жить люди, и это станет дополнительным выходом к морю, то эти денежные средства не должны входить в стоимость моста. Это будет экономически выгодный проект, — добавил глава региона.
Строительство моста на остров Сахалин обсуждается не первый год. Проект на данный момент предполагает связать железной дорогой Сахалинскую область и Хабаровский край через пролив Невельского. Правительство России рассматривает экономическую составляющую и стоимость проекта. Ранее губернатор Валерий Лимаренко обсуждал этот вопрос с заместителем председателя правительства Российской Федерации Маратом Хуснулиным.