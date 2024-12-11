Валерий Лимаренко: Сахалин и материк свяжет мост, в этом нет сомнений

— Это сравнительно несложный путь, и если воспринимать его с точки зрения развития края, как подход к полезным ископаемым, к развитию территории и инфраструктуры, где в будущем будут жить люди, и это станет дополнительным выходом к морю, то эти денежные средства не должны входить в стоимость моста. Это будет экономически выгодный проект, — добавил глава региона.