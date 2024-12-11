«Возвращение девяностых»: приморские аграрии страдают от рэкета?

Posted 10 декабря, 23:01
Published 10 декабря, 23:01
Modified 10 декабря, 23:01
Updated 10 декабря, 23:01
Новые медиа называют инцидент «рэкетом» и даже называют конкретного бизнесмена, который якобы организовал атаку на предприятие.
Речь идет об ООО «Восход», которое выращивает сою на паевом участке колхоза «Русановский» в поселке Новорусановка Спасского района края. Уборку урожая 2023 года сорвало нападение двух мужчин, приехавших на автомобиле «БМВ» белого цвета и без номеров.
Как отмечают источники, прибывшие были вооружены автоматом и пистолетом. Они в грубой форме потребовали от рабочих из Китая покинуть поле и обстреляли комбайн. Чуть позже эта машина якобы посетила и склад «Восхода», где один из мужчин ударил 61-летнего бригадира-китайца.
Обращения в полицию ни к чему не привели, утверждают новые медиа — нападавших задержали, но вскоре отпустили. «Человеком с автоматом» оказался Алексей Шевцов — сельхозпредприниматель, владеющий 80% доли в ООО «Солнечный город» и нескольких других малых и микропредприятий. Согласно СПАРК, эта компания выращивает сою и бобовые в Ханкайском районе. В 2023 году ее выручка составила 141,5 млн рублей, чистая прибыль — 38,7 млн.
«Из полиции налетчиков отпустили, в возбуждении уголовного дела заявителям отказали. Шевцов все признал, но заявил, что его автомат стреляет холостыми, да и взял его он с собой чтобы… пугать диких животных! Его напарник с пистолетом — Игорь Добрынин, „знакомый“ Шевцова согласно полицейским показаниям», — отмечается в телеграм-канале «Приморский мамковед».
Впоследствии вооруженные люди продолжили приезжать на территорию «Восхода», утверждают анонимные инсайдеры, но Шевцова среди них уже не было. Они препятствовали работе предприятия и угрожали рабочим, в итоге вынудив их взять в долг и отдать вымогателям миллион рублей. Из-за сорванной уборочной кампании общий убыток мог превысить восемь миллионов рублей.
«Восток-Медиа» решил спросить об этой ситуации самих предполагаемых участников конфликта. С Алексеем Шевцовым редакции в настоящее время связаться не удалось (мы продолжим эту деятельность), а в ООО «Восход» нам предоставили копию заявления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту стрельбы в комбайн, утвержденное врио начальника отдела уголовного розыска МО МВД России «Спасский» от 14 ноября 2023 года.
Документ подтверждает подлинность инцидента. Основанием для отказа в возбуждении уголовного дела стало отсутствие состава преступления. В показаниях Шевцова указано, что он якобы является членом колхоза «Русановский», на землях которого расположен участок «Восхода».
Разбираться с китайцами он отправился после того, как ему сообщили, что на участке «незаконно убирают сою». Он действительно был вооружен охолощенным автоматом, а его спутник — травматическим пистолетом. После осмотра полицейские вернули оружие владельцам. На месте конфликта также нашли три гильзы от пистолета. Игорь Добрынин утверждает, что это были предупредительные выстрелы в воздух.
Месяц спустя старший специалист по организации сельхозработ ООО «Восход» Цзян Баоинь также обратился в правоохранительные органы. В его заявлении, также имеющимся в распоряжении «Восток Медиа», уже сообщается о «рэкете». К ответственности он просит привлечь А. Мальцева, представившегося председателем колхоза «Русановский», что, как полагает Цзян, не соответствует действительности.
При этом сотрудники полиции проверили все документы «Восхода» на субаренду земли и подтвердили, что не могут препятствовать деятельности предприятия, говорит рабочий.
«Мы остались одни с нашей проблемой. Руководство бездействует, потому что тоже боится их. Нанятый руководством защитник тоже не захотел с ними связываться. Я и мои коллеги — работники, граждане КНР, которые боятся работать, потому что рядом с ними постоянно находились какие-то грубые и нетрезвые люди, мешающие им работать, убирать урожай. Воспринимая реальную для себя угрозу, опасаясь за свою жизнь и жизни своих сотрудников, а также аз вверенную мне технику и урожай, мы решили занять в долг деньги и отдать бандитам требуемую сумму, таким образом мы отдали им 1 000 000 (один миллион) рублей с тем, чтобы хотя бы успеть убрать урожай. Но время уже было упущено. И деньги отдали, и урожай потеряли…», — сообщается в заявлении Цзяна.
Движения это обращение так и не получило, но спустя почти год стало поводом для громкого скандала и привлекло внимание приморцев к проблеме.
«Сколько еще таких случаев было, но запуганные фермеры побоялись говорить о них открыто? И, что самое главное, почему правоохранительные органы смотрят на все это сквозь пальцы?», — задается вопросом редакция канала «Приморский мамковед».