«Возвращение девяностых»: приморские аграрии страдают от рэкета?

Разбираться с китайцами он отправился после того, как ему сообщили, что на участке «незаконно убирают сою». Он действительно был вооружен охолощенным автоматом, а его спутник — травматическим пистолетом. После осмотра полицейские вернули оружие владельцам. На месте конфликта также нашли три гильзы от пистолета. Игорь Добрынин утверждает, что это были предупредительные выстрелы в воздух.