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Posted 11 декабря, 05:28

Published 11 декабря, 05:28

Modified 11 декабря, 05:30

Updated 11 декабря, 05:30

Грузовик со скалой перевернулся на объездной трассе во Владивостоке

Выезд закрыт: грузовик перевернулся перед самым мостом во Владивостоке — видео

11 декабря 2024, 05:28
Фото: vlad_ork.

Грузовик со скалой перевернулся на объездной трассе во Владивостоке

Сюжет
ДТП
Большегруз пробил ограждения, завалил проезжую часть скалой и перевернулся на бок на объездной трассе во Владивостоке. За местом аварии серьезная пробка.

Во Владивостоке на объездной трассе перед низководным мостом произошло серьезное ДТП: грузовик со скальником перевернулся, рассыпав булыжники по проезжей части.

Очевидцы сообщают, что в результате образовалась серьезная пробка со стороны города.

Видео: vlad_ork.

Водителям рекомендуют искать альтернативные маршруты для выезда из Владивостока, так как движение на этом участке затруднено.

Обстоятельства аварии выясняют. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее «Восток-Медиа» писало о ДТП, в котором пострадала дорогая иномарка в автовозе.

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