Выезд закрыт: грузовик перевернулся перед самым мостом во Владивостоке — видео

Posted 11 декабря, 05:28
Published 11 декабря, 05:28
Modified 11 декабря, 05:30
Updated 11 декабря, 05:30
Во Владивостоке на объездной трассе перед низководным мостом произошло серьезное ДТП: грузовик со скальником перевернулся, рассыпав булыжники по проезжей части.
Очевидцы сообщают, что в результате образовалась серьезная пробка со стороны города.
Водителям рекомендуют искать альтернативные маршруты для выезда из Владивостока, так как движение на этом участке затруднено.
Обстоятельства аварии выясняют. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее «Восток-Медиа» писало о ДТП, в котором пострадала дорогая иномарка в автовозе.