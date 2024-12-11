Выяснились жуткие обстоятельства аварии с перевернутым самосвалом во Владивостоке

Posted 11 декабря, 05:44
Published 11 декабря, 05:44
Modified 11 декабря, 05:46
Updated 11 декабря, 05:46
На трассе Седанка-Патрокл во Владивостоке произошло серьезное ДТП, в результате которого перевернулся самосвал. Водитель грузовика, груженого камнями, потерял управление и перевернулся, груз высыпался на проезжую часть. Это значительно осложнило движение по дороге.
К сожалению, водитель большегруза погиб на месте происшествия. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.
На месте работают экстренные службы, специалисты выясняют обстоятельства аварии. Подробности и причину ДТП уточняют.
Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, которая спровоцировала пробку в центре Владивостока.