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Posted 11 декабря, 05:44

Published 11 декабря, 05:44

Modified 11 декабря, 05:46

Updated 11 декабря, 05:46

Человека придавило в кабине перевернутого большегруза во Владивостоке

Выяснились жуткие обстоятельства аварии с перевернутым самосвалом во Владивостоке

11 декабря 2024, 05:44
Фото: 1MI.

Человека придавило в кабине перевернутого большегруза во Владивостоке

Сюжет
ДТП
Очевидцы сообщили о том, что происходит в месте серьезной аварии на объездной трассе во Владивостоке.

На трассе Седанка-Патрокл во Владивостоке произошло серьезное ДТП, в результате которого перевернулся самосвал. Водитель грузовика, груженого камнями, потерял управление и перевернулся, груз высыпался на проезжую часть. Это значительно осложнило движение по дороге.

К сожалению, водитель большегруза погиб на месте происшествия. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Фото: vlnews25

На месте работают экстренные службы, специалисты выясняют обстоятельства аварии. Подробности и причину ДТП уточняют.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, которая спровоцировала пробку в центре Владивостока.

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