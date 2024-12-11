Выяснились жуткие обстоятельства аварии с перевернутым самосвалом во Владивостоке

На трассе Седанка-Патрокл во Владивостоке произошло серьезное ДТП, в результате которого перевернулся самосвал. Водитель грузовика, груженого камнями, потерял управление и перевернулся, груз высыпался на проезжую часть. Это значительно осложнило движение по дороге.