+100 к пробкам: очередная авария произошла на развязке во Владивостоке — фото

Posted 12 декабря, 08:40
Published 12 декабря, 08:40
Modified 12 декабря, 08:54
Updated 12 декабря, 08:54
Череда аварий произошла во Владивостоке в четверг во второй половине дня. В результате из-за одного из ДТП полностью перекрыли движение по низководному мосту. В черте города также произошло несколько аварий.
ДТП в районе Баляева затрудняет движение на подъезде к мосту, сообщают очевидцы. Свидетели происшествия поделились фото с места.
О пострадавших в результате аварии не сообщается. Кто стал виновником ДТП, неизвестно. Одно ясно точно: происшествие затрудняет проезд между двумя населенными районами.