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Posted 12 декабря, 08:40

Published 12 декабря, 08:40

Modified 12 декабря, 08:54

Updated 12 декабря, 08:54

Череда ДТП затрудняет движение во Владивостоке

+100 к пробкам: очередная авария произошла на развязке во Владивостоке — фото

12 декабря 2024, 08:40
Фото: vostokmedia.com.

Череда ДТП затрудняет движение во Владивостоке

Сюжет
Пробки
ДТП случилось на перекрестке в районе площади Баляева во Владивостоке. В результате из-за аварии осложнено движение на и без того непростом участке.

Череда аварий произошла во Владивостоке в четверг во второй половине дня. В результате из-за одного из ДТП полностью перекрыли движение по низководному мосту. В черте города также произошло несколько аварий.

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ДТП в районе Баляева затрудняет движение на подъезде к мосту, сообщают очевидцы. Свидетели происшествия поделились фото с места.

О пострадавших в результате аварии не сообщается. Кто стал виновником ДТП, неизвестно. Одно ясно точно: происшествие затрудняет проезд между двумя населенными районами.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о ДТП, которое стало причиной огромной пробки в пригороде Владивостока.

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