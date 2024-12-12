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Posted 12 декабря, 05:58

Published 12 декабря, 05:58

Modified 16 декабря, 03:01

Updated 16 декабря, 03:01

Бесплатно посещать бассейн «Дельфин» смогут хабаровские пенсионеры

Бесплатно посещать бассейн «Дельфин» смогут хабаровские пенсионеры

12 декабря 2024, 05:58
Фото: Правительство Хабаровского края.
Пенсионеры Хабаровска и Хабаровского района смогут бесплатно заниматься плаванием в бассейне «Дельфин». Эта возможность появилась благодаря проекту «Хабаровское долголетие», который стартовал в декабре этого года и был инициирован губернатором края Дмитрием Демешиным.

Если пилотный проект будет востребован у жителей региона, то в дальнейшем его реализуют по всему Хабаровскому краю.

Услуга будет бесплатной для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет. В свою очередь, поставщики, которые являются организаторами мероприятий, будут получать возмещение затрат из средств краевого бюджета.

Чтобы записаться на занятия, необходимо подать заявление в Центр социальной поддержки по месту жительства. При себе нужно иметь паспорт гражданина Российской Федерации, а также банковскую карту с платежной системой «МИР», которая будет использоваться как идентификатор получателя услуг проекта. За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: 36-20-64.

— Наверняка, участие в проекте «Хабаровское долголетие» окажет большую пользу для здоровья и улучшит общее самочувствие наших пожилых граждан. Плавание один из самых универсальных и безопасных видов физической активности, особенно для пенсионеров. Еще одно преимущество — это новые знакомства, общение в дружеской атмосфере, ведь спорт всех объединяет. Призываем всех желающих не упустить эту возможность позаботиться о своем здоровье и активном долголетии, — отметили в министерстве спорта края.

Кроме того, с января 2025 года к реализации проекта «Хабаровское долголетие» присоединится еще один спортивный объект региона — Физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне Ореховая сопка в Хабаровске.

Напомним, что проект «Хабаровское долголетие» был запущен по поручению губернатора края Дмитрия Демешина. В его рамках пожилые граждане могут не только заниматься плаванием, но и получать доступ к другим бесплатным досуговым услугам: спортивным занятиям, образовательным лекциям, культурным мероприятиям и многому другому.

#Хабаровский край
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