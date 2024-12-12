Бесплатно посещать бассейн «Дельфин» смогут хабаровские пенсионеры

Чтобы записаться на занятия, необходимо подать заявление в Центр социальной поддержки по месту жительства. При себе нужно иметь паспорт гражданина Российской Федерации, а также банковскую карту с платежной системой «МИР», которая будет использоваться как идентификатор получателя услуг проекта. За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: 36-20-64.