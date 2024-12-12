Часовые мучения в «адской» пробке: объездную трассу перекрыли во Владивостоке — видео

Posted 12 декабря, 06:31
Published 12 декабря, 06:31
Modified 12 декабря, 06:33
Updated 12 декабря, 06:33
Вчера в краевой столице перевернулся самосвал, но опрокинутый большегруз лежал на проезжей части до сих пор.
По данным из новых медиа, сейчас дорогу вовсе перекрыли. По словам очевидцев, трасса заблокирована, пока убирают махину с дороги.
Событие вроде бы долгожданное и обрадовало многих приморцев, но только не тех, кто стоит в той самой пробке. Очевидцы заявляют, что затор начинается с Дальхимпрома.
Горожане простаивают из-за столпотворения больше часа.
«Я уже полтора часа стою в этой пробки»;
«Мы не двигаемся уже час. Что за издевательство?»;
«Муж уже 1 час 40 минут там стоит»;
«Терпения тем, кто находится в этом столпотворении».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что иномарка врезалась в ограждение на Золотом мосту в дальневосточной столице. Сначала легковушка столкнулась в грузовик, после чего влетела в леера.