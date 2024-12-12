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Posted 12 декабря, 06:31

Published 12 декабря, 06:31

Modified 12 декабря, 06:33

Updated 12 декабря, 06:33

Многокилометровая пробка собралась на объездной трассе Владивостока

Часовые мучения в «адской» пробке: объездную трассу перекрыли во Владивостоке — видео

12 декабря 2024, 06:31
Фото: 1MI.

Многокилометровая пробка собралась на объездной трассе Владивостока

Сюжет
Дорога
Автомобилисты страдают из-за жуткого столпотворения во Владивостоке. Горожане заявляют, что неподвижно стоят на трассе уже больше часа.

Вчера в краевой столице перевернулся самосвал, но опрокинутый большегруз лежал на проезжей части до сих пор.

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По данным из новых медиа, сейчас дорогу вовсе перекрыли. По словам очевидцев, трасса заблокирована, пока убирают махину с дороги.

Видео: svodka25.

Событие вроде бы долгожданное и обрадовало многих приморцев, но только не тех, кто стоит в той самой пробке. Очевидцы заявляют, что затор начинается с Дальхимпрома.

Фото: vlad_ork

Горожане простаивают из-за столпотворения больше часа.

«Я уже полтора часа стою в этой пробки»;
«Мы не двигаемся уже час. Что за издевательство?»;
«Муж уже 1 час 40 минут там стоит»;
«Терпения тем, кто находится в этом столпотворении».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что иномарка врезалась в ограждение на Золотом мосту в дальневосточной столице. Сначала легковушка столкнулась в грузовик, после чего влетела в леера.

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