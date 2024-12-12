Человек упал с многоэтажки во Владивостоке — новые медиа

Posted 12 декабря, 10:17
Published 12 декабря, 10:17
Modified 12 декабря, 10:19
Updated 12 декабря, 10:19
В четверг вечером во Владивостоке в районе Снеговой Пади прохожие обнаружили тело мужчины около входа в подъезд многоэтажного дома.
По предварительным данным, мужчина мог упасть с высоты. На место происшествия прибыли бригада скорой помощи и правоохранительные органы для выяснения обстоятельств.
Информация о причинах падения пока не раскрыта. Очевидцы сообщают о том, что мужчина, возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Информация не подтверждена. В настоящее время проводится расследование инцидента. Подробности будут уточнены позже.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина сорвался с крыши и разбился насмерть в Приморье.