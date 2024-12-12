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Posted 12 декабря, 10:17

Published 12 декабря, 10:17

Modified 12 декабря, 10:19

Updated 12 декабря, 10:19

Человек упал с многоэтажки во Владивостоке — новые медиа

Человек упал с многоэтажки во Владивостоке — новые медиа

12 декабря 2024, 10:17
Фото: 1MI.
Сюжет
Безопасность
В сети сообщают о том, что мужчина сорвался с многоэтажки на Снеговой Пади во Владивостоке. На месте работает бригада скорой помощи.

В четверг вечером во Владивостоке в районе Снеговой Пади прохожие обнаружили тело мужчины около входа в подъезд многоэтажного дома.

По предварительным данным, мужчина мог упасть с высоты. На место происшествия прибыли бригада скорой помощи и правоохранительные органы для выяснения обстоятельств.

Фото: Svodka25

Информация о причинах падения пока не раскрыта. Очевидцы сообщают о том, что мужчина, возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Информация не подтверждена. В настоящее время проводится расследование инцидента. Подробности будут уточнены позже.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина сорвался с крыши и разбился насмерть в Приморье.

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