Досталось и «Мазде»: два грузовика уничтожило в ДТП на мосту во Владивостоке — видео

Аварийные комиссары поделились подробностями дорожного происшествия. Оказалось, Hino и Mazda CX3 столкнулись на мостовом сооружении, после чего они остановились, чтобы оформить ДТП. В какой-то момент водитель Isuzu врезался в стоящий «Хино», который по инерции откинуло в «Мазду». В результате инцидента никто не пострадал.