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Posted 12 декабря, 07:45

Published 12 декабря, 07:45

Modified 12 декабря, 07:47

Updated 12 декабря, 07:47

Массовая авария случилась в Приморском крае

Досталось и «Мазде»: два грузовика уничтожило в ДТП на мосту во Владивостоке — видео

12 декабря 2024, 07:45
Фото: 1MI.

Массовая авария случилась в Приморском крае

Сюжет
Автомобили
На Низководном мосту заблокировано движение из Владивостока. Аварийные комиссары поделились подробностями страшной аварии.

Путь из краевой столицы на Низководном мосту оказался заблокирован. Столкновение грузовиков спровоцировало серьезный затор.

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Аварийные комиссары поделились подробностями дорожного происшествия. Оказалось, Hino и Mazda CX3 столкнулись на мостовом сооружении, после чего они остановились, чтобы оформить ДТП. В какой-то момент водитель Isuzu врезался в стоящий «Хино», который по инерции откинуло в «Мазду». В результате инцидента никто не пострадал.

Видео: autogarant_vl.

Однако авария отразилась на движении автомобилей, — мост перекрыт в сторону поселка Новый. На проезжей части валяются ящики и запчасти. Судя по кадрам, повреждения на автомобилях тоже достаточно серьезные.

Приморцы высказались о произошедшем в комментариях в новых медиа.

«Ну куда несутся водители на таких махинах?»;
«Одна ошибка на дороге обернулась великим столпотворением»;

Некоторые попытались разрядить обстановку в соцсетях.

«Новый танец „Мазда-Хино-Исузу-Хино-Мазда“», — пошутила девушка.
«Вы только гляньте, какой красивый закат и море. Чудесные виды», — подметил комментатор.

Ранее «Восток-Медиа» писало еще об одной аварии, которая серьезно осложнила движение на объездной трассе Владивостока. Правда ДТП случилось еще вчера, а водители продолжают страдать второй день.

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