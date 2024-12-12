Досталось и «Мазде»: два грузовика уничтожило в ДТП на мосту во Владивостоке — видео

Posted 12 декабря, 07:45
Published 12 декабря, 07:45
Modified 12 декабря, 07:47
Updated 12 декабря, 07:47
Путь из краевой столицы на Низководном мосту оказался заблокирован. Столкновение грузовиков спровоцировало серьезный затор.
Аварийные комиссары поделились подробностями дорожного происшествия. Оказалось, Hino и Mazda CX3 столкнулись на мостовом сооружении, после чего они остановились, чтобы оформить ДТП. В какой-то момент водитель Isuzu врезался в стоящий «Хино», который по инерции откинуло в «Мазду». В результате инцидента никто не пострадал.
Однако авария отразилась на движении автомобилей, — мост перекрыт в сторону поселка Новый. На проезжей части валяются ящики и запчасти. Судя по кадрам, повреждения на автомобилях тоже достаточно серьезные.
Приморцы высказались о произошедшем в комментариях в новых медиа.
«Ну куда несутся водители на таких махинах?»;
«Одна ошибка на дороге обернулась великим столпотворением»;
Некоторые попытались разрядить обстановку в соцсетях.
«Новый танец „Мазда-Хино-Исузу-Хино-Мазда“», — пошутила девушка.
«Вы только гляньте, какой красивый закат и море. Чудесные виды», — подметил комментатор.
Ранее «Восток-Медиа» писало еще об одной аварии, которая серьезно осложнила движение на объездной трассе Владивостока. Правда ДТП случилось еще вчера, а водители продолжают страдать второй день.