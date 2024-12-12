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Posted 12 декабря, 07:24

Published 12 декабря, 07:24

Modified 12 декабря, 07:24

Updated 12 декабря, 07:24

Эксперты: Объемы бесплатной медпомощи по ОМС в 2025 году возрастут

Эксперты: Объемы бесплатной медпомощи по ОМС в 2025 году возрастут

12 декабря 2024, 07:24
Фото: 1MI.
Эксперты ОМС рассказали об изменениях, которые начнут действовать в сфере здравоохранения с 2025 года, а именно: о повышении уровня доступности медпомощи, об изменениях в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) и здравоохранении в целом и о влиянии новшеств на жизнь пациентов и медиков.

Согласно заявлению представителя рабочей группы по развитию системы ОМС Всероссийского союза страховщиков Михаила Пушкова, в 2025 году ожидается значительный прирост финансирования системы ОМС, за счет чего планируется расширить объемы медицинской помощи и повысить ее доступность для пациентов, пишет kp.ru.

Объем расходов на здравоохранение в следующем году в общей сложности вырастет на 1 триллион рублей, а по линии Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) — на 590 миллиардов рублей. Это позволит обеспечить выполнение всех социальных обязательств.

Среди ключевых направлений медицинской сферы, по которым вырастет финансирование, — зарплата для медработников, диспансеризация и профилактические медосмотры, а также плановая и экстренная госпитализация, высокотехнологичная медицинская помощь и реабилитация.

В будущем году бюджет системы ОМС обеспечит бесплатное прохождение диспансеризации и профосмотров более чем 100 миллионам граждан РФ. С 2025 года в рамках диспансеризации можно будет пройти скрининг на хронический гепатит С. Планируется развивать область профилактических обследований для оценки репродуктивного здоровья россиян.

С 2025 года пациентам будет легче записаться на операцию. В бюджете ФОМС предусмотрено финансирование планового и внепланового (экстренного) хирургического лечения 27,2 млн пациентов. Это превышает показатели текущего года на 1,2 млн человек.

В бюджете системы ОМС на 2025 год на диспансерное наблюдение заложено финансирование для более 37 млн пациентов, в том числе для 25,4 млн граждан с заболеваниями системы кровообращения и 7,6 млн пациентов с онкозаболеваниями.

На медицинскую помощь пациентам со злокачественными новообразованиями в совокупности будет направлено порядка 390 млрд рублей, что позволит пройти лечение почти 1,4 млн онкологических больных. Нельзя не отметить, что в рамках системы ОМС для онкопациентов предусмотрена и медицинская реабилитация.

Медработникам планируют увеличить выплаты в среднем на 13,2%. По прогнозам аналитиков, в 2025 году в общей сложности будут трудоустроены 11 тысяч врачей и 15,2 тысячи представителей среднего медперсонала.

По словам председателя ФОМС Ильи Баланина, утвержденный бюджет Федерального фонда ОМС на 2025 год составляет более 4 трлн рублей, а прирост расходов — 590 млрд рублей, что соответствует 15,2%. «Это позволяет не просто сохранить объемы оказания медицинской помощи в тех же параметрах, как и в текущем году, а даже увеличить их по таким важным направлениям, как онкологическая помощь, сердечно-сосудистая хирургия, профилактические мероприятия, лечение гепатита С», — подытожил глава ФОМС.

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