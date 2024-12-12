Эксперты: Объемы бесплатной медпомощи по ОМС в 2025 году возрастут

По словам председателя ФОМС Ильи Баланина, утвержденный бюджет Федерального фонда ОМС на 2025 год составляет более 4 трлн рублей, а прирост расходов — 590 млрд рублей, что соответствует 15,2%. «Это позволяет не просто сохранить объемы оказания медицинской помощи в тех же параметрах, как и в текущем году, а даже увеличить их по таким важным направлениям, как онкологическая помощь, сердечно-сосудистая хирургия, профилактические мероприятия, лечение гепатита С», — подытожил глава ФОМС.