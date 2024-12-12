vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря, 00:36

Published 12 декабря, 00:36

Modified 12 декабря, 00:38

Updated 12 декабря, 00:38

Фейковое видео о Приморском крае появилось в новых медиа

Фейковое видео с губернатором Приморского края появилось в интернете

12 декабря 2024, 00:36
Фото: 1MI.

Фейковое видео о Приморском крае появилось в новых медиа

В некоторых новых медиа распространяется видеоролик, в котором не абы кто, а губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщает такие новости, от которых голова идёт кругом. Вот только не все видеоролики в интернете одинаково правдивы, к сожалению. И в данном случае речь идёт о наглом фейке.

Пресс-служба правительства Приморского края сообщает: в последнее время в социальных сетях Приморья выявлено большое количество публикаций с недостоверными сведениями о событиях в нашем крае. Фейки распространяются украинским Центром информационно-психологических операций (ЦИПсО).

Это видео с губернатором Приморья создано с использованием современных технологий, в том числе искусственного интеллекта. Показательно, что за основу был взят видеоролик с реальным обращением губернатора Приморского края — Олег Николаевич искренне поздравлял Владивосток с получением статуса Молодёжной столицы и дело было в начале 2024 года.

Видео: kozhemiakoofficial.

Как говорится, сравнили — убедились. Кстати, бдительные и не склонные доверять всему, что всплывает в новых медиа, граждане Приморья сразу обратили внимание на то, что голос на фейковом ролике совсем другой и что артикуляция не совпадает со звуком. И главное — эмоции на лице Олега Кожемяко никак не совпадают с сутью того, о чем вещает сгенерированный ИИ голос в фейковом ролике.

В пресс-службе правительства Приморья напоминают: источником достоверной информации являются официальные социальные сети госучреждений.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как Приморье уже пытались сделать центром мирового зла — с помощью всё тех же фейков.

Попытка разжечь конфликт между РФ и КНДР: Приморье подверглось кибератаке в соцсетях
Узнать подробнее
#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Фейк#Приморский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика