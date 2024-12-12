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Posted 12 декабря, 07:43

Published 12 декабря, 07:43

Modified 16 декабря, 02:47

Updated 16 декабря, 02:47

Хабаровчанка одержала победу во Всероссийском конкурсе молодых предпринимателей

Хабаровчанка одержала победу во Всероссийском конкурсе молодых предпринимателей

12 декабря 2024, 07:43
Фото: Правительство Хабаровского края.
Хабаровчанка Светлана Ишкова стала победителем Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России», который направлен на популяризацию предпринимательства среди молодежи, выявление и распространение успешных бизнес-практик, а также усиление региональных бизнес-сообществ.
— В конкурсе приняли участие 7 тысяч человек, 120 прошли в суперфинал и двое из них — предприниматели Хабаровского края: Светлана Ишкова и Анна Покладова. Светлана представляла проект «Снеки со вкусом Хабаровского края» и получила высокую оценку от экспертов, что позволило ей занять первое место в лиге «Начинающий предприниматель» номинации «Производство», — рассказали в комитете по делам молодежи правительства края.

В ведомстве отметили, что конкурс проходил в несколько этапов: два отборочных, полуфинал, финал и суперфинал. Суперфинал состоялся в Москве.

— Данный проект появился благодаря грантовой поддержке от комитета по делам молодежи. Сейчас я продолжаю развивать свое дело, а уже в следующем году планирую реализовать социальный проект «Витрина Молодых», поддержку на который получила на форуме «Амур» в этом году, — рассказала Светлана Ишкова.

Она отметила, что «Витрина Молодых» — это проект создания площадки для продвижения молодых предпринимателей. Он направлен на популяризацию молодежного предпринимательства и тиражирование успешных практик в регионе.

Напомним, что в этом году при содействии краевого Центра поддержки экспорта продукция предпринимательницы вышла на рынок Казахстана. В следующем году она рассмотрит возможности выхода на рынки Китая, Беларуси, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, приняв участие в бизнес-миссиях в эти страны.

Всероссийский форум молодых предпринимателей «Амур» платформы Росмолодежь.События проходил с 13 по 23 августа в Хабаровском крае. Он объединил на своих площадках более 600 человек — молодежь из 66 регионов от 14 до 35 лет, в том числе из исторических субъектов России, делегацию детей из города Дебальцево, волонтеров и кураторов из разных регионов страны, а также впервые — гостей из Китайской Народной Республики.

#Хабаровский край
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