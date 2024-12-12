Хабаровчанка одержала победу во Всероссийском конкурсе молодых предпринимателей

Всероссийский форум молодых предпринимателей «Амур» платформы Росмолодежь.События проходил с 13 по 23 августа в Хабаровском крае. Он объединил на своих площадках более 600 человек — молодежь из 66 регионов от 14 до 35 лет, в том числе из исторических субъектов России, делегацию детей из города Дебальцево, волонтеров и кураторов из разных регионов страны, а также впервые — гостей из Китайской Народной Республики.