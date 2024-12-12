Картина дня в Приморье: жуткая авария, транспортный коллапс, приют и в шаге от смерти

«Каким бы хорошим не был приют, это не заменит животным родной дом и любящих хозяев» — так считают сотрудники приюта для животных «Аристократ» в Арсеньеве. Сегодня уже более 600 собак находятся на содержании этой организации, им обеспечивают заботу и уход, но этим животным нужен свой дом.