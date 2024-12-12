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Posted 12 декабря, 11:10

Published 12 декабря, 11:10

Modified 12 декабря, 11:12

Updated 12 декабря, 11:12

Картина дня в Приморье: жуткая авария, транспортный коллапс, приют и в шаге от смерти

Картина дня в Приморье: жуткая авария, транспортный коллапс, приют и в шаге от смерти

12 декабря 2024, 11:10
Фото: vostokmedia.com.
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Картина дня
Самые интересные события четверга — а обзоре «Восток-Медиа»

Чудовищная массовая авария парализовала движение по мосту

Столкновение перекрыло две полосы на Низководном мосту во Владивостоке. Выбираться из города придется по альтернативным путям.

Движение по низководному мосту во Владивостоке осложнено из-за серьезного ДТП. Очевидцы сообщают, что грузовик перегородил обе полосы в направлении Де-Фриза.

На Низководном мосту заблокировано движение из Владивостока. Аварийные комиссары поделились подробностями страшной аварии.

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Десятибалльные пробки остановили движение во Владивостоке

Череда аварий и жуткие пробки парализовали движение во Владивостоке. Транспорт стоит во всех районах и на выездах из города. Что примечательно, погода просто отличная.

Настоящий транспортный коллапс: движение остановилось во Владивостоке
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Хвостики ищут новый дом в Приморье

«Каким бы хорошим не был приют, это не заменит животным родной дом и любящих хозяев» — так считают сотрудники приюта для животных «Аристократ» в Арсеньеве. Сегодня уже более 600 собак находятся на содержании этой организации, им обеспечивают заботу и уход, но этим животным нужен свой дом.

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Девушку спасли от гибели на мосту

Страж порядка возвращался домой после работы, но не смог проехать мимо девушки в отчаянии. Ужасное могло произойти в любой момент, поэтому мужчина бросился на помощь без раздумий.

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