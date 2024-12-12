Лучшие проекты социальных предпринимателей в Хабаровском крае поддержали грантами

Posted 12 декабря, 09:38
Published 12 декабря, 09:38
Modified 16 декабря, 03:11
Updated 16 декабря, 03:11
В этом году конкурс проводился на основе 25-процентного софинансирования, грантовый фонд составил около 1,26 миллиона рублей. Заявки принимались с 17 октября по 16 ноября 2024 года.
Из 13 допущенных к конкурсу проектов лучшие три: ООО «Нейрофит-ДВ» (центр реабилитации инвалидов-колясочников), ООО «Территория льда» (фиджитал-хоккей) и ИП Виктор Кухарчук (бионические протезы).
— Проекты победителей этого года — это безоговорочно сильные проекты, которые максимально соответствуют критериям конкурса и статусу социального предпринимателя. Они направлены на помощь и поддержку граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию, развитие физической культуры и спорта, — отметили в министерстве экономического развития.
Грант в размере 486 тысяч рублей получит хабаровчанин Дмитрий Сычев на развитие своего реабилитационного центра, оказывающего услуги адаптивной физкультуры пережившим инсульт, тяжелые черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника, а также для больных ДЦП.
После полученной 4 года назад тяжелой, обездвижившей травмы Дмитрий Сычев столкнулся с проблемой: в крае нет реабилитационного центра по нужному направлению. Помощь нашел в московском коммерческом центре адаптивной физкультуры, и тогда же появилась идея открыть такой частный центр в Хабаровске.
— В отличие от многих я на собственном опыте знаю, какие активные методики нужны и могут помочь парализованным людям хотя бы частично восстановить утраченные функции, — сказал Дмитрий Сычев. — В нашем центре мы учим людей заново стоять, ходить, двигаться — работает специальное оборудование. В этом моя миссия — здесь, в Хабаровске, помогать товарищам по несчастью, чтобы им не пришлось за восстановлением ездить через всю страну. Грант планируем потратить на оборудование: либо на подвесную систему, либо на VR-очки. В виртуальной реальности возвращается утраченная подвижность, а это очень вдохновляет на занятия!
Социальный предприниматель Иван Боровлев из Амурска готов открыть своим проектом новую спортивную страницу в истории региона — фиджитал-спорта. Итогом его проекта станут соревнования по фиджитал-хоккею среди детей и взрослых Амурского района и Комсомольска-на-Амуре. Это командный вид спорта, объединяющий киберспорт и хоккей. Играть в него могут взрослые и дети от 9 до 35 лет.
— Фиджитал-спорт — это спорт будущего, который, благодаря цифровой составляющей, вдвойне мотивирует детей заниматься спортом. Продвижение начнем с Амурска. Сейчас здесь на площадке ледового комплекса занимаются 150 учеников местной хоккейной школы, а также тренируются 4 взрослые команды, — рассказал Иван Боровлев.
Грант в 487 тысяч рублей бизнесмен направит на приобретение специального оборудования для проведения игр в формате 3*3 и приставок с симуляторами.
К созданию собственной протезно-ортопедической мастерской третий победитель конкурса предприниматель Виктор Кухарчук пришел не сразу. Идея крепла по мере развития основной деятельности — торговли медицинскими приборами, техникой и приспособлениями для реабилитации, в том числе ортезами.
— Ортезы постоянно приходилось совершенствовать, чтобы они были максимально удобными для потребителя, так и пришли к производству индивидуальных ортезов, в том числе с использованием 3D сканирования. А потом поняли, что пора браться за протезирование — спрос растет. В 2024 году наши специалисты прошли стажировку в «Сколково» на базе крупнейшего производителя протезов и комплектующих для их производства. Это позволило с марта 2024 года приступить к самостоятельной сборке бионических протезов верхних конечностей. Уже выполнили 12 заказов, — рассказал предприниматель.
В планах на следующий год — запуск направления протезирования нижних конечностей. Грант в размере 285 тысяч рублей будет направлен на эти цели.