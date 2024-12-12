Лучшие проекты социальных предпринимателей в Хабаровском крае поддержали грантами

Социальный предприниматель Иван Боровлев из Амурска готов открыть своим проектом новую спортивную страницу в истории региона — фиджитал-спорта. Итогом его проекта станут соревнования по фиджитал-хоккею среди детей и взрослых Амурского района и Комсомольска-на-Амуре. Это командный вид спорта, объединяющий киберспорт и хоккей. Играть в него могут взрослые и дети от 9 до 35 лет.