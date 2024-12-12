Машина скорой застряла на льду во Владивостоке — пришлось вмешаться прокуратуре

Posted 12 декабря, 09:54
Published 12 декабря, 09:54
Modified 12 декабря, 09:56
Updated 12 декабря, 09:56
Во Владивостоке прокуратура обратила внимание на обледенелый внутриквартальный проезд, где застрял автомобиль скорой помощи.
Прокурор Ленинского района Роман Язвенко и заместитель главы администрации Роман Чернявский посетили место происшествия на улице Адмирала Кузнецова, 82.
На место вызвали представителей предприятия водоканала, управляющей компании и МБУ «СГТ» для выяснения причин и устранения последствий.
После вмешательства прокуратуры лед практически сразу убрали, однако комментариев о том, почему этого не сделали ранее, не последовало.
Ранее «Восток-Медиа» писало о пробках из-за гололеда во Владивостоке.