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Posted 12 декабря, 09:54

Published 12 декабря, 09:54

Modified 12 декабря, 09:56

Updated 12 декабря, 09:56

Прокуратура вмешалась в ситуацию с машиной скорой, застрявшей на льду в Приморье

Машина скорой застряла на льду во Владивостоке — пришлось вмешаться прокуратуре

12 декабря 2024, 09:54
Фото: 1MI.

Прокуратура вмешалась в ситуацию с машиной скорой, застрявшей на льду в Приморье

Сюжет
Пробки
Автомобиль бригады скорой помощи не смог проехать через двор во Владивостоке из-за сильной наледи. Чтобы решить проблему, в дело пришлось вовлечься прокуратуре.

Во Владивостоке прокуратура обратила внимание на обледенелый внутриквартальный проезд, где застрял автомобиль скорой помощи.

Прокурор Ленинского района Роман Язвенко и заместитель главы администрации Роман Чернявский посетили место происшествия на улице Адмирала Кузнецова, 82.

Видео: prosecutor_pk.

На место вызвали представителей предприятия водоканала, управляющей компании и МБУ «СГТ» для выяснения причин и устранения последствий.

Видео: prosecutor_pk.

После вмешательства прокуратуры лед практически сразу убрали, однако комментариев о том, почему этого не сделали ранее, не последовало.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пробках из-за гололеда во Владивостоке.

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