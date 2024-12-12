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Posted 12 декабря, 05:58

Published 12 декабря, 05:58

Modified 12 декабря, 06:00

Updated 12 декабря, 06:00

Медовое возрождение: в Приморье восстанавливают пчеловодство и борются с подделками

Медовое возрождение: в Приморье восстанавливают пчеловодство и борются с подделками

12 декабря 2024, 05:58
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Приморский мёд
В Приморском крае восстановили численность пчел после массового мора, случившегося в прошлом году. Более того, пасечникам удалось закрыть потребность местного населения в уникальном продукте.

На сегодняшний день в Приморье обитает около 65 000 тысяч пчелосемей, сообщили в региональном правительстве. Стоит отметить, что специалистам удалось восстановить численность перепончатокрылых после их массовой гибели.

Руководитель агентства по развитию пчеловодства Рамиль Еникеев заявил, что в крае удалось собрать около 4 000 тонн меда. Данного количества хватит для того, чтобы удовлетворить потребность приморцев в жидком «золоте».

«Пчеловоды и Правительство края проделали большую работу, чтобы восстановить поголовье пчел после падежа, шесть хозяйств получили грантовую поддержку. На сегодняшний день насчитывается около 65 тысяч пчелосемей, что соответствует показателю прошлого года. Приморский край — один из самых медоносных в стране и мире, поэтому наша задача — в ближайшие пять лет увеличить производство меда в регионе в три раза», — подчеркнул Рамиль Еникеев.

Также специалист заявил, что уникальная природа уссурийской тайги делает приморский мед особенным продуктом, который по достоинству оценили на мировой арене. Агентство планирует зарегистрировать свой товарный знак. Такое решение защитит сладкий товар от подделок.

«Нашу качественную продукцию подделывают в приграничных городах Китая. Полки завалены медом, где этикетки с орфографическими ошибками, по составу — явный фальсификат. Процесс регистрации логотипа занимает около года, но это позволит законно защищать нашу продукцию», — добавил руководитель агентства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае началась уникальная паспортизация. Власти региона намерены не только вести учет пасек, но и контролировать качество меда.

Пасека, предъяви паспорт — уникальные документы выдают в Приморском крае
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